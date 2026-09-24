El HONOR X7e es un celular que apuesta a seducir con su relación calidad-precio y que, con sus 6 GB de memoria RAM física, se ubica por encima de los modelos de 4 GB de la gama baja, pero por debajo de los 8 GB que ofrecen los teléfonos del segmento medio-alto. En los próximos párrafos analizaremos sus características, puntos fuertes y aquellos mejorables.

En principio, el X7e invita a olvidarse del cargador, algo que se confirma luego de varios días de uso. Es que debajo de la pantalla hay una batería de 7500 mAh, una capacidad enorme para cualquier segmento. De hecho, la marca promete hasta dos días de autonomía con una sola carga y hasta 31,7 horas de reproducción continua de video.

Eso aporta una sensación de tranquilidad que termina siendo uno de los aspectos clave del equipo. Se puede salir de casa, usar WhatsApp, navegar, escuchar música, sacar fotos, mirar videos y recurrir al GPS sin tener permanentemente presente cuánto queda de batería.

El X7e también está pensado para soportar la “batalla” cotidiana y brindar una gran durabilidad. Incorpora protección IP64 contra polvo y salpicaduras y una certificación SGS (Société Générale de Surveillance) de cinco estrellas para resistencia a caídas. HONOR asegura que fue probado para soportar caídas de hasta 1,8 metros.

El equipo viene en la caja con funda transparente, por lo que llega listo para usarse. Es decir que el X7e apunta a ser un celular para usar mucho y preocuparse poco.

Un diseño que no pasa desapercibido

La unidad que probamos es la de color “Naranja Amanecer”, probablemente la más llamativa de las tres opciones disponibles en Argentina. También se ofrece en Azul Cielo y Negro Medianoche.

El color le da una personalidad diferente. En un mercado donde buena parte de los teléfonos económicos y de gama media terminan recurriendo al negro, azul oscuro o gris, el naranja hace que el X7e se destaque desde el primer momento.

La parte trasera es de plástico y el marco también apuesta por este material, algo esperable en esta categoría. Sin embargo, el conjunto se siente sólido y el acabado ayuda a que no tenga el aspecto de un teléfono básico. El módulo ovalado de cámaras, además, le aporta una estética reconocible (con reminiscencias, quizás, de iPhone 17).

Con unos 200 gramos y 8,3 milímetros de espesor, resulta un teléfono relativamente compacto, sobre todo si se tiene en cuenta la batería que lleva.

La pantalla: fluidez para el día a día

La pantalla del X7e tiene un tamaño de 6,61 pulgadas, tecnología TFT LCD y 120 Hz. Los 120 Hz se notan inmediatamente: al desplazarse por Instagram, TikTok, Chrome o los menús del sistema, las animaciones y el movimiento son más fluidos que en un panel convencional de 60 Hz.

Para consumir contenido, el tamaño también resulta cómodo. Es una pantalla luminosa, con suficiente brillo para exteriores, que hace que la experiencia cotidiana sea agradable.

No obstante, la resolución es HD+ (1604 x 720 píxeles), por lo que la definición (o es tan alta como la que pueden ofrecer equipos con display Full HD+. Esto puede notarse en textos pequeños, algunos íconos o determinados detalles de las imágenes, sobre todo si uno se pone analítico.

El hecho es que HONOR priorizó ofrecer una pantalla grande y fluida antes que una mayor densidad de píxeles.

Potencia justa

El X7e utiliza un procesador MediaTek Helio G81 Ultra de ocho núcleos, acompañado en la versión que probamos por 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

No es un procesador pensado para competir con los teléfonos de gama media más potentes. Y los números de los benchmarks lo confirman: obtuvo 373 puntos en Geekbench 7 en single core y 1255 en multicore.

En el uso cotidiano, sin embargo, la experiencia satisfactoria. WhatsApp, Gmail, Chrome, redes sociales, streaming y aplicaciones habituales funcionan de manera correcta. La interfaz se mueve con soltura y los 120 Hz ayudan a transmitir una sensación de velocidad.

Cuando se trata de gaming, es un smartphone apto para títulos casuales, puzzles y aventuras ligeras. Si se buscan otras experiencias más exigentes se deben reducir los detalles gráficos para favorecer el rendimiento.

En el benchmark CPDT, el almacenamiento registró 265 MB/s de lectura secuencial y 157 MB/s de escritura secuencial. Son cifras moderadas, pero que permiten un uso correcto del equipo en lo cotidiano.

Hay una característica que resulta conveniente, y son los 256 GB de almacenamiento. Para un teléfono orientado al uso cotidiano, tener tanto evita uno de los problemas más habituales de los equipos económicos: quedarse sin espacio a los pocos meses.

El Honor X7e también está disponible en negro.

Una cámara que sorprende con buena luz

La cámara principal es de 50 MP y está acompañada por funciones de inteligencia artificial para procesamiento y edición.

Con iluminación diurna, la cámara consigue fotografías muy buenas y nítidas, con colores agradables y un nivel de detalle suficiente para compartir directamente en redes sociales.

De modo predeterminado, la cámara toma fotos en 12,5 MP, pero al activar la “Alta resolución” en su configuración, llega a los 50 MP.

En interiores oscuros o durante la noche se pierde detalle y aumenta el ruido. Un modo de configuración manual permite compensar en parte esta situación, aunque no es el mejor escenario.

El video, en tanto, llega hasta 1080p a 30 fps.

Por eso, la cámara del X7e es más fácil de recomendar para fotos cotidianas y redes sociales que para alguien que considere la fotografía uno de los aspectos principales de su próximo celular.

Abajo, algunas muestras tomadas en tarde primavera un poco de ayuda del sol (aunque la de los carteles de distancia fue capturada a contraluz).

Sonido inalámbrico o con cable

El HONOR X7e es compatible con auriculares inalámbricos Bluetooth mediante los códecs SBC y AAC. Además, sorprende al incorporar una salida de 3,5 mm para auriculares con cable. Esto, sin dudas, nos hace felices.

Además, trae un modo de alto volumen para exteriores que hace trabajar al máximo a su parlante.

Botón físico para la IA

Uno de los detalles que más diferencia al X7e es el “Botón AI”.

La idea es que, en lugar de esconder las funciones de inteligencia artificial dentro de distintos menús, HONOR coloca un acceso físico para llegar rápidamente a ellas.

Dos pantallas del HONOR X7e. La primera muestra las especificaciones básicas. La segunda es el menú configurable que surge al presionar el botón de IA.

Entre las herramientas disponibles aparecen funciones como Círculo para buscar, escritura inteligente y diferentes herramientas de edición fotográfica mediante IA. El borrador permite eliminar objetos o personas que aparecen en una imagen, mientras que otras funciones pueden mejorar fotografías, quitar reflejos o ampliar el encuadre.

No todas son funciones que uno termina utilizando todos los días, pero el concepto resulta interesante porque acerca la IA a acciones concretas en lugar de convertirla solamente en una etiqueta.

Un celular con una propuesta clara

El HONOR X7e presenta una propuesta coherente para lo que es la entrada de la gama media: mucha batería, mucho almacenamiento, resistencia, una pantalla fluida, funciones de IA y un diseño que se anima a salir del negro de siempre.

Dentro de la oferta actual de HONOR en Argentina, el X7e queda en una zona interesante de la familia X. La propia marca ubica por debajo modelos como el X6e y X5c, mientras que por encima aparecen equipos con otras prioridades y prestaciones.

Para quien busca un teléfono para trabajar, estudiar, comunicarse, mirar videos y utilizar redes sociales sin estar pendiente de la batería, los 256 GB y los 7500 mAh son dos buenos argumentos.

El celuar de HONOR se consigue por un precio de lanzamiento de $ 782.999 en la tienda oficial de la marca en Mercado Libre o en el operador Claro.

HONOR X7e: características técnicas