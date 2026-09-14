En esta noticia Prohíben la venta y exigen el retiro urgente de esta marca de limpieza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este lunes la prohibición del uso, la comercialización y la distribución en todo el país de determinados productos desinfectantes.

Lo hizo a través de la Disposición 5730/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La norma explicó que los productos domisanitarios no tenían “datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso”.

Prohíben la venta y exigen el retiro urgente de esta marca de limpieza

Se trata de la marca de limpieza ‘Clean On’.

En el informe se indicó que “el producto desinfectante de superficies de marca Clean On, habría sido elaborado y comercializado sin datos de lote ni vencimiento por una firma que no es la titular ante ANMAT, por lo que correspondería a un producto ilegítimo”.

“Toda vez que se trata de productos domisanitarios no inscriptos ante esta ANMAT, del que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos es que se toman medidas precautorias”, explicaron desde el organismo.