La relación entre Argentina y Brasil sobrevivió durante décadas a cambios de gobierno, diferencias ideológicas y crisis económicas. El peso del principal socio comercial de la Argentina y del mayor mercado del Mercosur convirtió históricamente al vínculo bilateral en una política de Estado más asociada al pragmatismo que a las afinidades partidarias. Sin embargo, la escalada diplomática abierta tras los ataques de Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva volvió a poner esa tradición bajo discusión.

Fuente: EFE Isaac Fontana

La tensión se produce, además, en un momento de especial relevancia para el intercambio comercial entre ambos países. Según los últimos datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en junio las exportaciones argentinas hacia Brasil crecieron 17,2% interanual, mientras que las importaciones desde ese país retrocedieron 18,1%, lo que redujo el déficit bilateral a u$s 40 millones, el menor nivel del año.

Brasil continúa siendo el principal destino de las exportaciones argentinas y el principal socio comercial dentro del Mercosur.

Mientras buena parte del debate político y económico se concentra en las posibles consecuencias que la confrontación con Lula podría tener sobre esa relación estratégica, el analista político Rosendo Fraga propuso otra lectura. A su entender, detrás de los duros cuestionamientos del Presidente al mandatario brasileño existe un objetivo geopolítico más amplio: consolidar un liderazgo dentro de la corriente de gobiernos y partidos de derecha que se alinean con Donald Trump en América Latina.

“Es más un problema de lenguaje que de política”

Para Fraga, el principal foco del conflicto no pasa por el respaldo que Milei brindó a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro durante su visita a San Pablo, sino por el tono utilizado para referirse a Lula.

“Yo creo que es una escalada que tiene por motivo el lenguaje, más que la situación política”, afirmó durante una entrevista en Radio Rivadavia.

El analista sostuvo que el apoyo público de un presidente a candidatos de otros países dejó de ser una excepción en la política internacional.

“Que un presidente hoy en día apoye a un candidato en otro país pasa mucho. Era extraño hace 70 o 40 años, cuando predominaba el principio de no intervención, pero eso ha ido cambiando y los alineamientos políticos entre presidentes se han hecho más frecuentes”, explicó.

En ese marco, consideró que el problema fue la forma elegida para expresar esa posición. “Más que el apoyo a Bolsonaro, sinteticemos: decirle ‘ladrón’ al presidente de Brasil creo que no ha sido prudente. Para mí es más un problema de lenguaje que de política”, señaló.

Fraga recordó además que la relación bilateral excede las diferencias entre gobiernos y mencionó algunos antecedentes recientes que, a su juicio, reflejan el carácter histórico del vínculo entre ambos países.

“En la guerra de Malvinas, el país que se hizo cargo de los intereses argentinos en el Reino Unido fue Brasil. Un año y medio atrás, cuando la Argentina se retiró de Venezuela, quien volvió a hacerse cargo de los intereses argentinos fue Brasil nuevamente. Son cosas que muchas veces no entran en consideración”, sostuvo.

La apuesta geopolítica que ve detrás de Milei

Más allá de las formas, Fraga interpretó que la estrategia del Presidente responde a un objetivo regional de mayor alcance.

“Creo que Milei claramente juega, en alguna medida, un papel de líder, promotor de esa línea política con la cual se va alineando América Latina”, afirmó.

Según su análisis, el Gobierno argentino no está pensando únicamente en la relación bilateral con Brasil sino en la posibilidad de fortalecer un bloque regional de centroderecha alineado con la estrategia internacional de Estados Unidos.

“El punto central es que Brasil es el país más importante de la región por PBI y población. Representa prácticamente la mitad de América del Sur y un tercio de toda América Latina”, explicó.

Para Fraga, el razonamiento de Milei no pasa por especular sobre quién podría beneficiarse políticamente en Brasil, sino por favorecer un escenario regional más cercano a Washington.

“No está jugando a ‘me conviene que gane Lula para seguir siendo yo el líder’. Básicamente, busca alinear la región con Estados Unidos para tener un bloque unido frente al mundo”, sostuvo.

La visión hemisférica de Trump

El analista vinculó esa estrategia con la visión geopolítica que, según él, impulsa Donald Trump para el continente.

A su entender, la prioridad de Washington dejó de ser la lógica tradicional de integración regional para pasar a una concepción hemisférica centrada en la seguridad y el control de los principales corredores estratégicos.

Fuente: EPA/SIPA USA POOL SAMUEL CORUM / POOL

“El esquema de Trump hoy es el hemisferio. La prioridad es el hemisferio, pero visto de manera vertical, de polo a polo, de la Antártida al Ártico”, explicó.

En ese contexto, mencionó el interés estadounidense por Groenlandia, el Canal de Panamá y el estrecho de Magallanes como parte de una estrategia orientada a consolidar el control sobre los principales pasos interoceánicos.

Desde esa perspectiva, consideró que los países latinoamericanos deben mantener una relación estrecha con Estados Unidos sin resignar otros vínculos internacionales.

“Un país en esta región del mundo no puede, o no le conviene, pelearse con Estados Unidos. Lo que tiene que buscar son líneas de apertura hacia Asia, África u Oceanía, pero sin confrontar con Washington”, afirmó.

Una tensión que ya tiene consecuencias diplomáticas

La interpretación de Fraga llega mientras la relación entre Buenos Aires y Brasilia atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión desde la llegada de Milei a la Presidencia.

Tras los insultos del mandatario argentino contra Lula durante un acto de apoyo a Flávio Bolsonaro y las posteriores acusaciones sobre una supuesta financiación brasileña de una “campaña antiargentina”, el gobierno de Lula llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y luego convocó al representante argentino en Brasilia para pedir explicaciones por las declaraciones presidenciales.