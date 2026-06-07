En esta noticia <b>La fortuna que nunca quiso discutir</b>

La muerte de Carlos Alberto Solari, ocurrida el viernes a los 77 años, abrió paso a una despedida pocas veces vista en la cultura argentina. Desde entonces, músicos, periodistas, actores, deportistas, dirigentes políticos y figuras públicas de todos los ámbitos encontraron alguna forma de rendir homenaje al artista que marcó a varias generaciones bajo el nombre de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota primero, y como Indio Solari después.

Los tributos se sucedieron en radios, canales de televisión, portales de noticias y redes sociales. Este domingo, miles de personas volvieron a reunirse en el Parque Domínico, en Avellaneda, para participar de una ceremonia organizada por allegados al músico. Como ocurrió durante décadas, el fenómeno volvió a demostrar una capacidad de movilización difícil de encontrar en cualquier otro artista argentino.

Sin embargo, al intentar medir el alcance económico de ese fenómeno aparece una primera dificultad: el hermetismo. A diferencia de otras grandes figuras de la música internacional, Solari jamás convirtió su carrera en una maquinaria de marketing tradicional. Nunca difundió balances, jamás hizo públicas cifras de facturación y mantuvo bajo estricto control la información vinculada a contratos, ingresos o patrimonio personal.

Por eso, si bien resulta imposible establecer con precisión cuánto dinero generó a lo largo de su carrera, existen numerosos indicadores verificables que permiten dimensionar la magnitud de un fenómeno cultural que trascendió largamente el ámbito artístico.

El primer dato surge de su producción discográfica. Con Los Redondos publicó once álbumes de estudio entre 1985 y 2000, una obra que incluye títulos fundamentales para la historia del rock argentino como “Oktubre”, “La mosca y la sopa”, “Luzbelito” y “Último bondi a Finisterre”. Tras la separación de la banda, lanzó además cinco discos de estudio junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, desde “El tesoro de los inocentes” hasta “El ruiseñor, el amor y la muerte”.

Pero quizás el indicador más contundente de su vigencia aparezca en las plataformas digitales. Al momento de su fallecimiento, Solari registraba más de 1,1 millón de oyentes mensuales en Spotify. La cifra adquiere relevancia si se considera que su última presentación en vivo tuvo lugar en 2017 y que desde entonces su actividad artística pública fue mínima debido al avance del Parkinson que él mismo había revelado años atrás.

La magnitud de su presencia digital también puede observarse en YouTube. Algunos de los videos oficiales vinculados a su obra acumulan cifras extraordinarias para el mercado argentino. La versión en vivo de “Ji Ji Ji” supera los 125 millones de reproducciones. “El infierno está encantador esta noche” supera los 44 millones. “Un poco de amor francés” rebasa los 36 millones y “Un ángel para tu soledad” supera los 34 millones. Sólo esos contenidos concentran cientos de millones de visualizaciones.

La capacidad de convocatoria física fue otro de los pilares de la marca Solari. Mucho antes de que las plataformas digitales transformaran la industria musical, el artista había desarrollado un modelo singular de movilización de audiencias. Sus recitales se convirtieron en verdaderas peregrinaciones capaces de trasladar decenas de miles de personas entre distintas ciudades del país.

Durante su etapa solista, varios espectáculos superaron los 100.000 asistentes. Tandil, Junín, Mendoza, Gualeguaychú y La Plata fueron algunos de los destinos elegidos para encuentros masivos que desbordaban ampliamente el ámbito musical y generaban impactos económicos significativos en hotelería, gastronomía, transporte y comercio.

El caso más emblemático fue el recital realizado en Olavarría en marzo de 2017. Distintas estimaciones ubicaron la asistencia entre 200.000 y 300.000 personas, una cifra sin antecedentes en la historia del rock argentino. La magnitud del evento fue tal que la cantidad de asistentes llegó a superar la población habitual de numerosas ciudades medianas del país.

Esa capacidad de movilización convirtió cada presentación en un fenómeno económico regional. Hoteles completos, servicios de transporte reforzados, comercios trabajando a máxima capacidad y miles de operaciones vinculadas al turismo formaban parte de una dinámica que trascendía ampliamente el espectáculo.

Incluso cuando los escenarios desaparecieron de su agenda, el fenómeno encontró nuevas formas de expresión. En 2021, la transmisión online del recital grabado en Villa Epecuén reunió cerca de 100.000 espectadores simultáneos. Otras experiencias virtuales impulsadas junto a Los Fundamentalistas volvieron a exhibir niveles de audiencia excepcionales para los estándares argentinos.

Detrás de esos números existe otro elemento que ayuda a explicar el fenómeno. Solari construyó gran parte de su carrera al margen de los mecanismos tradicionales de la industria musical. Mientras buena parte de los artistas apostaba por la exposición televisiva, las campañas promocionales permanentes y el respaldo de grandes compañías multinacionales, Los Redondos desarrollaron una estructura independiente que con el tiempo se transformó en una rareza dentro del mercado.

Aquella estrategia terminó fortaleciendo un vínculo singular con su público. Paradójicamente, cuanto menos aparecía, más crecía el interés. Cuanto más escasa era la información, más se expandía el mito.

La fortuna que nunca quiso discutir

Aunque nunca existieron datos oficiales sobre su patrimonio, distintas estimaciones periodísticas intentaron cuantificar el valor económico construido alrededor de la figura de Solari. La propia naturaleza de esas cifras obliga a tomarlas con cautela: se trata de cálculos elaborados a partir de información pública sobre recitales, venta de entradas, actividad discográfica y consumo en plataformas digitales, sin acceso a balances, contratos ni registros patrimoniales del artista.

Según reconstruyó recientemente Forbes Argentina, diversos relevamientos ubicaron al músico entre los artistas más acaudalados del país. La publicación señaló que algunas estimaciones calculaban una fortuna cercana a los u$s 13 millones en 2012 y sostuvieron que, actualizada a valores actuales, podría superar los u$s 20 millones. Sin embargo, el propio Solari rechazó públicamente esos números y llegó a calificarlos como un “dislate”, en una de las pocas ocasiones en las que respondió a especulaciones sobre su patrimonio personal.

Más revelador que el patrimonio en sí resulta observar la capacidad de generación de ingresos de sus recitales. Forbes recordó que el show de Olavarría de 2017 fue estimado en alrededor de u$s 10 millones de facturación por venta de entradas, mientras que otras presentaciones masivas realizadas en ciudades como Mendoza, Gualeguaychú, Tandil y Junín también habrían movilizado cifras millonarias. La publicación aclara que se trata de estimaciones construidas sobre datos de mercado y no de información oficial difundida por el artista o sus productores.

Incluso en el terreno digital aparecen indicios de esa capacidad de generación de valor. A partir de los niveles de reproducción de algunas de sus canciones más populares, Forbes elaboró cálculos ilustrativos sobre los ingresos potenciales asociados al streaming. La revista advirtió expresamente que esos ejercicios no reflejan contratos reales ni montos efectivamente percibidos por Solari, pero sirven para dimensionar el peso económico que todavía conserva uno de los catálogos más importantes de la música argentina.

Por eso, aunque las cifras económicas exactas permanezcan ocultas detrás de décadas de discreción y reserva, los números disponibles permiten sacar una conclusión. Solari no sólo fue uno de los músicos más influyentes de la historia argentina. También construyó una de las marcas culturales más poderosas y duraderas del país.

Como escribió en una de sus canciones más célebres, “el lujo es vulgaridad”. Tal vez esa frase también explique parte de su legado empresarial. Mientras otros artistas exhibían el éxito, él eligió ocultarlo. Los números, sin embargo, terminan hablando por sí solos.