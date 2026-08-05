“Visita histórica”: Milei celebró la confirmación del viaje del papa León XIV a la Argentina

En esta noticia El comunicado del Vaticano

Tras confirmarse la visita oficial del Papa León XIV a la República Argentina a fines de este año, el Gobierno dio una conferencia de prensa para ofrecer detalles sobre el anuncio .

El canciller argentino, Pablo Quirno , confirmó que la esperada Visita Apostólica tendrá lugar entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

“Se trata de un acontecimiento histórico para nuestro país y para los argentinos ”, señaló el funcionario este miércoles por la mañana en conferencia de prensa.

“Durante las siguientes semanas continuaremos coordinando los detalles de la Visita Apostólica. El compromiso del Gobierno es garantizar todas las condiciones para que se realice como corresponde”, añadió.

El titular de la cartera de Relaciones Exteriores confirmó también que el Papa Leon XIV “va a reunirse” con el presidente Javier Milei durante su visita, porque el mandatario “es quien formuló la invitación” y se trata de “una visita oficial”.

Quirno adelantó que “la próxima semana se convocará desde la Secretaría General de la Presidencia a una mesa de coordinación con las áreas del gobierno nacional involucradas en la visita”, a la que definió como “un momento histórico y de alegría”.

En este sentido, anunció que en los próximos días el Gobierno emitirá un DNU para declarar la visita de “ interés nacional ”.

El comunicado del Vaticano

Si bien el comunicado del Vaticano indica que “el programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, se supo que la gira arrancará el 6 de noviembre en Uruguay, donde el Papa permanecerá hasta el día 8 cuando llegará a la Argentina donde pasará por las citadas ciudades y estará hasta el 11.

“Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”, se publicó oficialmente.