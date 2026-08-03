La Dirección Nacional de Aduanas presentó un entrenamiento especializado sobre drogas sintéticas y control de sustancias químicas destinado a sus funcionarios que operan en puertos, en el marco de un plan para reforzar controles y modernizar la cadena logística.

El director de Aduanas, Joaquín Serra, afirmó que, si bien Uruguay no es hoy un país de tránsito para drogas sintéticas, existe un riesgo latente por la expansión de estas sustancias en el mundo. “Lo que está haciendo Uruguay, y en especial la Aduana, es preparando sus capacidades para mejorar los controles y prepararnos para la eventualidad de que haya intentos de sacar sustancias de este tipo, en particular, a través del puerto”, señaló.

Como parte de la estrategia, la institución incorpora tecnología y capacita al personal, además de mejorar sus modelos de riesgo para focalizar controles selectivos. Entre los equipos incorporados figura un escáner que, a partir de análisis radioscópicos, permite identificar cientos de sustancias sintéticas, lo que potenciará la detección en terminales portuarias.

En paralelo, Aduanas está evaluando cambios en el sistema de control de cargas que circulan por el país con el objetivo de agilizar la logística y reducir costos para el comercio exterior. Una de las propuestas planteadas contempla la eliminación de precintos electrónicos, medida que se analiza en términos de seguridad y eficiencia.

Serra también recordó la puesta en marcha del programa de operador económico calificado, que controla y certifica procesos de toda la cadena logística —no solo operaciones puntuales— para garantizar seguridad y confianza en importadores y exportadores. “Cuando hay seguridad en toda la cadena logística, lo acredita como operador económico calificado, que asegurará el trasiego seguro de la carga y evitará el contrabando”, explicó.

Con estas medidas, Aduanas busca fortalecer la prevención del contrabando y del tráfico de sustancias ilícitas, mejorar la eficiencia del comercio exterior y consolidar mecanismos de control más integrales y tecnológicos.