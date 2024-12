Kicillof apuntó a Milei por quedarse sin presupuesto: "No voy a permitir que quiebren a la Provincia"

Horas después de que se cayera la sesión por el presupuesto en la legislatura bonaerense, el gobernador Axel Kicillof apuntó a Javier Milei. Aseguró que el sector de la oposición que responde al Presidente ofició para que la Provincia se quede sin ley.

"Yo no voy a permitir que quiebren a la Provincia", sostuvo. "La lógica y mecánica de Milei es atacar a las provincias y después pedirles que firmen (acuerdos con la Casa Rosada). No voy a entrar en ningún proceso de extorsión", agregó.

En diálogo con Radio 10 este sábado, el gobernador evitó referirse a su relación con Cristina Kirchner, que atraviesa el peor momento. Además, envió un mensaje a sus socios de Unión por la Patria (UP) que lo presionan para que haga la elección bonaerense el mismo día que la nacional. Insistió con que sería muy complejo en términos operativos juntar todo el mismo día.

"No voy a entrar a ningún proceso de extorsión"

Sobre la sesión del viernes, Kicillof aseguró que eran leyes "fácilmente aprobables" pero que el Presidente tiene como propósito atacar a las provincias en el contexto de ajuste y la proximidad de la contienda electoral legislativa.

Kicillof no habló de la interna con Cristina Kirchner.

"Yo no voy a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires o como pasó en otras provincias; la lógica de (Javier) Milei es atacar y después pedirles que firmen. No voy a entrar a ningún proceso de extorsión y me voy a poner al frente de la defensa de la provincia de Buenos Aires", remarcó.

Elecciones en Provincia: qué dijo Kicillof sobre un posible desdoblamiento

El mandatario esquivó hablar sobre sus diferencias con Cristina Kirchner, pero se refirió a las elecciones legislativas de 2025.

"Hace poco hubo un encuentro del partido (en Moreno), todos expresamos la vocación de cara a un año complicado, porque es una elección provincial y legislativa, de poder encontrar una versión que nos permita garantizar en la Provincia, y más ahora ante estos embates, las mayorías legislativas que nos permitan sostener la gobernabilidad ante una diferencia tan grande con el gobierno nacional y una hostilidad tan grande de Milei contra la Provincia", expresó.

"Creo que esa vocación y voluntad se expresó por todos los sectores", comentó el gobernador.

Además, sostuvo que hay una "importante incertidumbre" sobre el diseño electoral del año próximo, debido a que todavía no está claro si habrá PASO o no.

Se cayó la sesión de la Legislatura bonaerense

Tal como lo había anticipado El Cronista, Kicillof no logró avanzar con la sanción de las tres leyes que considera fundamentales para gestionar los destinos del distrito más poblado del país durante 2025 y el debate deberá esperar hasta febrero.

Qué dijo Kicillof sobre la sesión por el presupuesto.

El gobernador bonaerense sufrió un duro revés en la Legislatura el viernes y se quedó sin Presupuesto 2025, pero también sin la Ley Fiscal y el Endeudamiento por $ 1,2 billones. La sesión arrancó a las 14, pero inmediatamente se pasó a un cuarto intermedio hasta las 17, al no llegar a ningún acuerdo con la oposición.