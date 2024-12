Javier Milei confirmó que habrá tratado de libre comercio con Estados Unidos

Javier Milei confirmó este viernes el tratado de libre comercio con Estados Unidos al disertar este viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Además, el Presidente confirmó la fecha en la que se dejará de percibir el impuesto PAIS. "A partir del lunes queda eliminado el impuesto PAIS, es la primera vez en la historia que un gobierno cumple con eliminar impuesto", declaró.

En otra parte de su discurso, anticipó que su gobierno avanzará en una radical reforma impositiva. "Tenemos un sistema innecesariamente engorroso. Nuestro objetivo es que no haya más de 6 impuestos nacionales para que los argentinos puedan dedicarse a trabajar y generar riqueza", señaló.

El tratado de libre de comercio con EE.UU.

Milei confirmó la novedad en un tramo de su alocución en el auditorio Juan Bautista Alberdi.

"Tengo para contarles que efectivamente vamos a avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ayer mismo y hoy, lo reafirmó la vocería del presidente electo Donald Trump, que vamos a trabajar para conseguirlo", detalló.

Milei y una indirecta a Villarruel

El Presidente también se refirió a su vice, sin nombrarla, en medio de la tensión de los últimos días por la validez de la sesión del Senado que destituyó a Kueider, el legislador entrerriano detenido en Paraguay con más de u$s 200 mil sin declarar.

"Hay muchos que dicen que me gusta irme de viajes, a pesar de que el último viaje me traje u$s 3000 millones de inversiones, que es la inversión de Río Tinto por u$s 2500 millones y la de Stellantis por cerca de u$s 400 millones para los motores de las RAM", detalló.

"No se entusiasmen con que viaje mucho porque, cada vez que me voy, siempre uno me hace alguna... sin comentarios", agregó en alusión al desencuentro con Villarruel por la sesión que, para el Presidente, era inválida, debido a que él había viajado a Italia para encontrarse con la primera ministra Giorgia Meloni y, por ende, Villarruel estaba a cargo del Ejecutivo.

"Tengo para contarles que efectivamente vamos a avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ayer mismo y hoy, lo reafirmó la vocería del presidente electo Donald Trump, que vamos a trabajar para conseguirlo"

Deflación

Milei consideró que el país atraviesa un proceso de "deflación" en dólares.

"Nosotros tenemos una inflación inducida por mes del cerca de 2,5%, es decir, que si miran en dólares mayoristas llevan dos meses con el equivalente de una deflación en dólares del 1% mensual; es decir, Argentina en dólares tiene una deflación anualizada del 13%", manifestó.

En esa línea, afirmó que el número que mira la ciudadanía está "distorsionado" por diferentes factores y ratificó el dato deflacionario con un desglose de la inflación al consumidor, la que impacta en la vida cotidiana.

"Es de 2,4%. Les diría que está en línea con la tasa de inflación inducida, pero cuando ustedes separan la inflación entre lo que es bienes y servicios, servicios crece al 4,4%, muy impactada con lo que tiene que ver con las recomposiciones de tarifas, mientras que bienes lo viene haciendo en 1,6%. Es decir, que si lo tomo en términos de bienes tengo deflación de también casi del 1%", explicó.