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Este lunes, 27 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7323 (Cocinero).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 27 de julio

 732311° 1032
 2°664112° 1607
 3°858413° 2208
 4°670214° 6090
 5°760715° 4020
 6°561616° 8565
 7°965917° 0601
 8°815918° 4712
 9°428919° 5122
 10°185420° 5746

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¿Qué significa soñar con Cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad y transformación: mezclar recursos, ideas y emociones para dar forma a algo nuevo. También habla de cuidado, nutrición y disciplina para perfeccionar habilidades.

Si el cocinero está agitado o la comida falla, refleja estrés y desorden. Si cocina bien y en calma, anuncia buenas decisiones, armonía y progreso en el hogar o el trabajo.

Recomendación para los apostadores

El Juego Responsable alienta hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de empezar a apostar.

Además, se aconseja no utilizar efectivo destinado a necesidades básicas ni recurrir a deudas para apostar. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.