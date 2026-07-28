Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 27 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 0714 - Borracho

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 27 de julio

1° 0714 11° 1507 2° 7432 12° 4066 3° 9831 13° 9773 4° 6445 14° 9700 5° 6880 15° 8278 6° 1929 16° 4683 7° 0421 17° 0168 8° 4126 18° 3859 9° 6906 19° 3684 10° 8097 20° 3581

¿Qué significa soñar con Borracho?

Soñar con El borracho suele señalar excesos, descontrol o decisiones impulsivas que nublan el juicio. Invita a moderarte y revisar hábitos.

También puede reflejar evasión emocional o tensión acumulada que buscas aliviar. Si causa incomodidad, habla de límites que debes reforzar.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.