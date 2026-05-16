“Los amigos de la prensa que deben estar escuchando están más interesados de que hable del amor y no de la política” dijo Mauricio Macri al abrir el acto que organizó el PRO Bonaerense en Olivos. No sabía que ningún periodista lo estaba escuchando porque la organización del acto dispuso que la prensa no ingresara ni tuviera streaming. Lo que se dijo y lo que no, sin embargo, trascendió y funciona como señales de la dirección que adopta el PRO en un contexto complejo para el gobierno de Javier Milei. Claramente, Macri sí quería hablar de amor, de su novia todavía no oficializada, Dolores Teuly, y con quien viajó unos días a París. El titular el PRO apenas había aterrizado horas antes del cónclave en el Conurbano. Desde un rincón, le pedían por definiciones para el 2027, pero las conclusiones de los que escucharon sus palabras de primera mano es que el exmandatario estaba ahí para bajarle el tono a sus eventuales aspiraciones. Hay una razón táctica: el PRO-PBA es el más interesado en realizar una alianza con LLA para llevar a Diego Santilli como candidato a gobernador, Esa fue la razón fundamental detrás de la realización del acto: ordenar la tropa para ponerla a trabajar por el actual ministro del Interior. Aunque todavía es afiliado del PRO, el actual funcionario nacional no estuvo presente. Los que esperaban un discurso que se diferencie notablemente con LLA también quedaron un poco frustrados. El ex presidente solo reinvindico la posibilidad de hacer críticas al Gobierno. Como propuesta republicana dijo que la designación del presidente del Banco Central (hoy nombrado a comisión), Santiago Bausili, debería ser aprobada por el Congreso, tal como lo indica el reglamento de la institución para exhibir respaldo político transversal e independencia en la política monetaria. Si se necesitaba otra prueba de que estaban en territorio ajeno fue la participación del secretario general del partido, y mano derecha del expresidente, el diputado Fernando De Andreis. Agradeció tantas veces que lo hayan invitado que dejó incómodos a los organizadores. Era un acto bonaerense, y Macri no tenía muy claro qué tenía que decir después de hacer una mini-campaña apuntando a proteger el cambio con las críticas que se consideren. En lînea con Macri, el diputado De Andreis se muestra cada vez menos libertario. A contramano de la posición de Ritondo. “Lo que no nos genera futuro, después de escuchar a Martín (Yeza), a Cristian (Ritondo) y a la Sole (Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López), es que el candidato estrella del peronismo sea Axel Kicillof. Si llega a ganar la interna, va a volver a perder el peronismo”, dijo. “Esperemos que el peronismo consiga un candidato mejor”, agregó. Macri también dijo que el PRO es un partido que no traiciona lo que piensa, lo único correcto no es lo políticamente correcto. “Cada vez que el Gobierno estuvo solo nosotros estuvimos. Apoyamos las leyes más difíciles y a favor del cambio”. Y destacó que “el PRO calla cuando vemos las cosas mal, para completarlo, para construir el próximo paso". Finalmente expuso que los lineamientos centrales del rumbo, “el equilibrio fiscal, la desregulación, el desafío es lograr que estas bases alumbren el camino de la calidad de vida de la gente. como cada vez que nosotros gobernamos acá” Y aseguró que el PRO “no tiene segundas intenciones. El trabajo, la inteligencia y el compromiso están puestos en que el cambio sea irreversible. No podemos darnos el lujo de que otra vez el esfuerzo que hicimos entre el 2015 y el 2019 haya sido destruido por el ejército de demolición. Cerraron aeropuertos, no completaron obras, destruyó el expediente electrónico, no se en base a qué banderas”. Macri concluyó afirmando que “el PRO va a ayudar a que el cambio sea irreversible” Antes había hablado la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, redireccionando las críticas hacia Kicillof. La jefa comunal y vice del partido lamentó que “en la Provincia sufrimos un gobernador que cree que para solucionar un problema hay que agrandar el Estado de manera infinita”. “En donde gestionamos los intendentes del PRO, la gente vive mejor. Que sea el PRO de la Provincia de Buenos Aires el que lidere el cambio, para que esta provincia pueda salir definitivamente del kirchnerismo”, remarcó Martínez.