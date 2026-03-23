Hay pocos dirigentes en el PRO que conozcan el pensamiento de Mauricio Macri tan bien como Fernando De Andreis. Nacido a la política junto al expresidente, De Andreis recorrió casi todos los escalones del espacio amarillo: fue legislador porteño, jefe del bloque del PRO en la Legislatura, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad y, durante la presidencia de Macri, ocupó el cargo de secretario general de la Presidencia de la Nación. En las elecciones del pasado octubre, fue electo diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de la alianza LLA-PRO, con el respaldo explícito de Macri, que se tomó el trabajo de publicar en sus redes un mensaje personal: “Conozco a Fernando desde que era chico. Está preparado, es idóneo y leal.” Ahora, acaba de ser designado secretario general del Consejo Nacional del PRO, un rol central en la reorganización del partido. El contexto no es sencillo. Tras los resultados electorales de 2025, el bloque de diputados amarillos se redujo de 33 a solo 12 integrantes, y legisladores como Silvana Giudici, Damián Arabia, Sabrina Ajmechet y Laura Rodríguez Machado, entre otros, migraron hacia La Libertad Avanza. En ese escenario de sangría, el PRO celebró hace pocos días su Convención Nacional en Parque Norte, bautizada “Protagonistas del futuro”, con Macri al frente y la promesa de reconstruir la identidad amarilla de cara a 2027. De Andreis es, en ese esquema, una pieza clave: el operador de confianza que conecta la conducción partidaria con la bancada legislativa. En esta entrevista exclusiva con El Cronista, habló de la nueva etapa del PRO, de la vigencia de Macri y de por qué, según él, las candidaturas pueden esperar. —El PRO encara una nueva etapa frente a un LLA que no para de crecer ¿Ves tensión interna hoy en el PRO? —No, no veo tensión interna. La verdad es que venimos de dos años con algunas tensiones, claramente, pero estamos abriendo una etapa nueva. —¿Qué debería tener esa nueva etapa? —Tiene que ser un año y medio a fondo. Hay que reconstruir el partido: volver a representar nuestros valores, recuperar nuestra identidad, nuestro posicionamiento y esa claridad que siempre supimos tener. Y también lograr que la gente vuelva a ver en nosotros a quienes pueden llevar adelante el cambio en la Argentina. —¿Y en términos de candidaturas? —No es un momento de candidaturas. Este va a ser un año de reconstrucción. Para las candidaturas del año que viene todavía falta. —Vidal dijo que en el “día después de la estabilidad”, la gente tiene que pensar en ustedes. ¿Lo ven así? —El PRO es fundamental desde hace años en la vida política argentina. Representamos un porcentaje importante, independientemente de lo que haya pasado circunstancialmente en la última elección. Tenemos más de veinte años en política, gobernamos tres distritos relevantes, muchas intendencias y contamos con un bloque legislativo clave: sin ese bloque, muchas leyes no salen. —Algunos plantean que están preocupados por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es así o la mirada es más amplia? —No estamos preocupados solo por la Ciudad. Somos un partido que aspira a transformar, y para transformar necesitás poder. —¿Mauricio Macri sigue vigente? —Sí, claro que está vigente, más que nunca.