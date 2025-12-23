El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires confirmó el calendario de pagos de diciembre para jubilados y pensionados, que incluye tanto los haberes mensuales como el medio aguinaldo correspondiente a diciembre.

El esquema de cobros del IPS para este último mes del 2025 incluye la liquidación de jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas (PNC). El organismo previsional detalló las fechas según terminación de DNI.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo para jubilados del IPS?

El Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo, se liquido el lunes 22 de diciembre, en una única jornada, sin distinción por número de DNI.

El pago del aguinaldo alcanza a todos los jubilados y pensionados del IPS bonaerense.

En el inicio de la semana, se acreditó el medio aguinaldo tanto para pensiones contributivas como para no contributivas provinciales, según confirmó el organismo previsional.

Buenas noticias para millones de jubilados: estas son todas las pensiones que recibirán un aumento en 2026 (foto: archivo).

Desde el IPS aclararon que quienes cobran a través del Banco Provincia vieron reflejado el depósito del aguinaldo el sábado 20 de diciembre, de manera anticipada.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados de la Provincia de Buenos Aires?

Las fechas de cobro se dividen por el número de finalización del documento y por grupo de beneficiarios.

Pensiones no Contributivas

Los haberes mensuales se abonarán junto con el aguinaldo, es decir, el lunes 22 de diciembre, sin importar la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: el lunes 29 de diciembre cobrarán quienes tengan

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: martes 30 de diciembre.

El organismo previsional recordó que el plazo para el cobro por ventanilla, tanto de haberes como del medio aguinaldo, vence el 23 de enero de 2026.

Woman counting 10,000 Argentine peso bills. Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

Otros beneficios para jubilados de Buenos Aires

Además, los jubilados y pensionados que cobran por Banco Provincia y utilizan la billetera digital Cuenta DNI acceden en diciembre a un 5% de descuento adicional en supermercados adheridos.

Este beneficio es acumulable a otras promociones vigentes.

El reintegro tiene un tope de $ 5000 por semana, por persona y por cadena. De esta forma, habrá un beneficio extra para quienes perciben sus ingresos del IPS durante el último mes del 2025.