El Gobierno restituyó el 82% móvil para jubilados tras la sanción de una ley de emergencia previsional aprobada por la Legislatura en una extensa sesión parlamentaria. La nueva ley garantiza una recomposición parcial de los haberes jubilatorios, en un contexto de fuerte crisis del sistema previsional y reclamos por fondos adeudados.

El proyecto fue impulsado mediante una iniciativa popular respaldada por más de 38.800 firmas de adultos mayores beneficiarios del organismo previsional, lo que le otorgó un fuerte peso político y social. El reclamo apuntó a recuperar el histórico 82% móvil, afectado en los últimos años por el déficit de la Caja de Jubilaciones.

¿Quiénes recibirán la reparación histórica?

La Legislatura de Córdoba aprobó una ley que busca que los jubilados cobren, al menos, el 82% de su salario de retiro. La normativa establece la emergencia previsional por 5 años, con posibilidad de prórroga automática. El objetivo principal es asegurar el sustento la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba frente a un déficit agravado por la falta de transferencias de fondos del Estado nacional.

Uno de los puntos centrales es la restitución parcial del 82% móvil mediante un adicional mensual no remunerativo. Esta compensación alcanza a cerca de 60.000 jubilados provinciales, especialmente a quienes perciben haberes más bajos, con ingresos promedio cercanos a $ 1.300.000 .

Vale remarcar que el “82 % móvil” es un concepto previsional que se refiere a que la jubilación o pensión de una persona debería equivaler a un porcentaje del salario de un trabajador en actividad que ocupaba el mismo cargo o función antes de retirarse .

El objeto de este porcentaje es garantizar que las prestaciones tengan un nivel proporcional al ingreso laboral que tenía la persona antes de retirarse.

Córdoba sancionó la ley que busca reestablecer el 82% móvil a jubilados. Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

¿Cuáles son otros los beneficios para los jubilados de la nueva ley?

Si bien la norma no restituye un porcentaje fijo, pleno y universal , el Gobierno provincial destacó que se trata de un alivio económico significativo para una gran parte de los beneficiarios, que busca priorizar a los jubilados con menores ingresos frente a la crisis inflacionaria.

Otro aspecto clave de la ley es la posibilidad de aumentar los aportes personales de los trabajadores activos hasta el 8% , mediante un esquema progresivo. El mayor esfuerzo recaerá sobre sectores de salarios altos, como judiciales, bancarios y municipales.

Además, la normativa dispone la suspensión temporal de los fondos solidarios mientras dure la emergencia y autoriza al Ejecutivo provincial a transferir la administración de subsistemas previsionales a entidades gremiales que lo soliciten.

Jubilados Córdoba: cuánto cobro en diciembre

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba activará el esquema de pagos para todos los jubilados y pensionados provinciales que se efectivizará en el último día hábil del mes, el martes 30 de diciembre .

Tras el último incremento, el haber previsional promedio escaló a casi a un millón y medio de pesos. Según un informe oficial, el haber jubilatorio medio ya supera los $ 1.346.000, mientras que la mínima se fue a $ 700.000.

Los pensionados podrán acceder a una liquidación media de $ 908.094 en noviembre. Además, el Gobierno cordobés decidió aumentar las jubilaciones mínimas a $ 700.000 desde mitad del 2025, tras el acuerdo de un pago retroactivo firmado con ANSES.