Las reglas para la jubilación de miles de trabajadores de la educación tendrán un cambio importante en los próximos años. El Gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó una reducción gradual en la edad mínima de retiro para quienes permanecieron en el esquema anterior del ISSSTE, una medida que beneficiará especialmente al magisterio nacional.

Durante la conferencia presidencial, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que la reforma de 2007 estableció que quienes eligieran mantenerse en el sistema anterior debían cumplir años de servicio y una edad mínima. “Se iba incrementando” hasta alcanzar mayores requisitos para retirarse.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió modificar esa ruta. De acuerdo con Delgado, “esto es muy injusto, vamos a frenar ese incremento en la edad mínima para retirarte y por el contrario vamos a empezar a disminuirla”, lo que permitirá adelantar el acceso a la jubilación.

Aumento salarial SEP

La decisión que cambia el retiro de miles de docentes

El titular de la SEP explicó que el Artículo Décimo Transitorio contemplaba un aumento progresivo en la edad mínima para jubilarse. En el caso de las mujeres, el requisito subiría hasta 57 años, mientras que para los hombres aumentaría gradualmente hasta los 60 años.

Con la nueva política, el incremento quedó cancelado y comenzará una reducción gradual. Mario Delgado destacó que “esto es lo que prevalece ahora”, por lo que la edad mínima descenderá paulatinamente hasta beneficiar a miles de trabajadoras y trabajadores de la educación incorporados a este régimen.

El Gobierno entregará licencias provisorias a médicos internacionales. Gobierno de México

¿Quiénes podrán jubilarse antes y cuáles serán las nuevas edades?

La medida está dirigida a las maestras y maestros que permanecieron en el esquema anterior del ISSSTE contemplado en el Décimo Transitorio. Los cambios anunciados incluyen:

Reducción gradual de la edad mínima de jubilación.

Beneficio para trabajadores que optaron por permanecer en el régimen anterior.

Edad mínima de 53 años para mujeres hacia 2034.

Edad mínima de 55 años para hombres hacia 2034 .

Eliminación del aumento progresivo previsto desde la reforma de 2007.

Aplicación para quienes cumplen los años de servicio requeridos.

La SEP destacó que la medida busca reconocer la trayectoria laboral del magisterio y facilitar el acceso al retiro para quienes han dedicado décadas a la enseñanza en las aulas.

Maestros y maestras de México Gobierno de México

El Gobierno promete mejores pensiones y salarios para el magisterio

Además de los cambios en la jubilación, Mario Delgado aseguró que el Fondo de Pensiones para el Bienestar fortalece el retiro de los trabajadores. Según explicó, este mecanismo permite complementar los recursos para que las personas puedan jubilarse con ingresos cercanos a los que percibían en activo.

El funcionario señaló que una persona que anteriormente habría recibido una pensión muy reducida ahora puede acceder a un complemento que le permita conservar hasta el 100% de su último salario. “Hoy puede retirarse con 16 mil pesos”, ejemplificó durante su intervención.

Asimismo, destacó que el salario promedio de las maestras y maestros continuará aumentando durante la actual administración.

De acuerdo con la SEP, este ingreso alcanzará los 20 mil 351 pesos mensuales en 2026, consolidando una mejora salarial para el sector educativo.