La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución clave para trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): no es posible recibir dos pensiones al mismo tiempo , pues ambas prestaciones son incompatibles entre sí.

Por qué la Corte prohíbe cobrar dos pensiones

El fallo responde a una práctica que algunos trabajadores del IMSS venían aplicando de cumplir los requisitos de retiro y solicitar simultáneamente la jubilación por años de servicio y la pensión por vejez, esta última regulada por la Ley del Seguro Social.

La Suprema Corte determinó que no es posible recibir dos pensiones al mismo tiempo.

La SCJN determinó que permitir el cobro de ambas equivaldría a duplicar beneficios.

Según la resolución, la jubilación por años de servicio ya incluye prestaciones que pueden ser equivalentes a las de la pensión por vejez, además de otras complementarias.

La Corte también señaló que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) del IMSS, acordado con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), otorga a sus trabajadores prestaciones superiores a las que contempla la legislación general, lo que hace aún menos justificable la acumulación de ambas pensiones.

A quién afecta y a quién no este fallo

La resolución aplica exclusivamente a los trabajadores y jubilados del IMSS que están sujetos al Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

No tiene efecto sobre los millones de derechohabientes del instituto que cotizan como trabajadores de otras empresas.

La Suprema Corte fue clara al precisar que su fallo no representa una eliminación general de pensiones, ni una cancelación de los derechos o beneficios que ya tienen los pensionados y trabajadores.

Se trata de una restricción específica para quienes pretendían acceder a dos prestaciones de forma simultánea.

Cuándo es el próximo pago de pensión del IMSS

Para quienes ya son pensionados o jubilados del IMSS, el próximo depósito del periodo julio se realizará el primer día hábil del mes, es decir el miércoles 1 de julio directamente en sus tarjetas bancarias.

Los pagos son mensuales y se distribuyen durante 12 meses consecutivos, como parte de las prestaciones económicas que les corresponden por ley.