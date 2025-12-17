En esta noticia

A falta de pocos días para Navidad, el Banco Provincia informó nuevas promociones para comprar en el último mes del año. Una de las noticias más esperadas es que aumentó el reintegro para quienes usen el descuento en carnicerías y paguen con Cuenta DNI.

Nuevo descuento en carnicerías del Banco Provincia

El beneficio contempla en diciembre un reintegro de 35% con nuevo tope de $ 7.000 por persona y por cuenta. Se alcanza con un ticket de $ 20.000 en consumos y estará disponible el sábado 20 de diciembre.

Todos los descuentos del Banco Provincia en diciembre

Lunes: descuentos en supermercados Día

Se podrá acceder a un 20% de descuento con tope de $ 8.000 en todas las sucursales adheridas. La promoción estará vigente durante todo el mes y el reintegro se acredita al momento.

Martes y miércoles: supermercados del interior

Se podrá comprar con 15% de descuento y $ 6.000 de tope por semana en las siguientes cadenas:

  • Actual Supermercados
  • Autoservicio 228
  • Autoservicio Don Luis
  • Distribuidora LAC Tres
  • La Amistad
  • Red Minicosto
  • Sabor Criollo
  • Supermercado Caseros
  • Supermercado San Lorenzo
  • Supermercados Chacabuco (sucursales Casa Central y Juan XXIII)
  • Super Güemes
  • Super Sofía.
Cuenta DNI lanzó sus descuentos de diciembre.
Beneficios en mayoristas y cadenas nacionales

En el caso de Nini Mayorista, el descuento aplica los martes y se trata de un 15% con tope de $ 20.000 por persona y por día.

En Vital, la promoción será de 20% los martes y domingos con un máximo de $ 10.000. Otro de los supermercados adheridos es Carrefour, el cual brinda un 10% sin tope en sus todas sus sucursales.

Toledo y Chango Más

En Toledo el descuento ofrece un 20% los miércoles, sábados y domingos sin tope. En Chango Más el beneficio es de 15% para los jueves, viernes y sábado. No tiene tope de reintegro y se acredita en el mismo momento.

Todos los descuentos del Banco Provincia en diciembre

Los clientes de la Cuenta DNI podrán disfrutar de los siguientes reintegros:

  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20, tope $7.000 por persona.
  • Gastronomía para jóvenes (13 a 17 años): 30% de descuento el 13 y 14 de diciembre, tope $8.000 por persona.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, tope $4.000 por viernes.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, tope $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos, tope $6.000 por semana.
  • Librerías: 10% de descuento lunes y martes, sin tope.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento miércoles y jueves, sin tope.
  • Comercios no alimenticios: 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas vinculadas.