A falta de pocos días para Navidad, el Banco Provincia informó nuevas promociones para comprar en el último mes del año. Una de las noticias más esperadas es que aumentó el reintegro para quienes usen el descuento en carnicerías y paguen con Cuenta DNI.

Nuevo descuento en carnicerías del Banco Provincia

El beneficio contempla en diciembre un reintegro de 35% con nuevo tope de $ 7.000 por persona y por cuenta. Se alcanza con un ticket de $ 20.000 en consumos y estará disponible el sábado 20 de diciembre.

Todos los descuentos del Banco Provincia en diciembre

Lunes: descuentos en supermercados Día

Se podrá acceder a un 20% de descuento con tope de $ 8.000 en todas las sucursales adheridas. La promoción estará vigente durante todo el mes y el reintegro se acredita al momento.

Martes y miércoles: supermercados del interior

Se podrá comprar con 15% de descuento y $ 6.000 de tope por semana en las siguientes cadenas:

Actual Supermercados

Autoservicio 228

Autoservicio Don Luis

Distribuidora LAC Tres

La Amistad

Red Minicosto

Sabor Criollo

Supermercado Caseros

Supermercado San Lorenzo

Supermercados Chacabuco (sucursales Casa Central y Juan XXIII)

Super Güemes

Super Sofía.

Cuenta DNI lanzó sus descuentos de diciembre. Fuente: Shutterstock Thanakorn.P

Beneficios en mayoristas y cadenas nacionales

En el caso de Nini Mayorista, el descuento aplica los martes y se trata de un 15% con tope de $ 20.000 por persona y por día.

En Vital, la promoción será de 20% los martes y domingos con un máximo de $ 10.000. Otro de los supermercados adheridos es Carrefour, el cual brinda un 10% sin tope en sus todas sus sucursales.

Toledo y Chango Más

En Toledo el descuento ofrece un 20% los miércoles, sábados y domingos sin tope. En Chango Más el beneficio es de 15% para los jueves, viernes y sábado. No tiene tope de reintegro y se acredita en el mismo momento.

Los clientes de la Cuenta DNI podrán disfrutar de los siguientes reintegros: