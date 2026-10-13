Conocer cuántos años de aportes tenés registrados es un paso clave para planificar la jubilación y saber si cumplís con los requisitos para iniciar el trámite. Revisar esta información con anticipación también permite detectar posibles períodos laborales que todavía no figuran en el sistema.

Para hacer la consulta, ANSES dispone de una herramienta online que permite acceder a la Historia Laboral desde cualquier lugar. El trámite es gratuito y se realiza a través de Mi ANSES, sin necesidad de acudir personalmente a una oficina.

Cómo consultar los años de aportes en ANSES paso a paso

Para revisar los aportes registrados, es necesario ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la sección “Trabajo”. Hacer clic en “Consultar Historia Laboral”. Revisar los períodos laborales que aparecen registrados en el sistema.

La consulta permite verificar la información previsional disponible, incluidos los períodos de trabajo en relación de dependencia y los correspondientes a actividades autónomas o al monotributo.

También se puede acceder a la información desde la sección de Aportes jubilatorios de ANSES.

Cómo consultar los años de aportes en ANSES paso a paso. Magnific.

Qué hacer si faltan años de aportes en ANSES

Si al consultar la Historia Laboral aparecen períodos que no están registrados, es importante revisar la documentación disponible para acreditar esos años de trabajo.

Según cada situación, puede ser necesario presentar documentación que respalde los períodos laborales o iniciar una gestión ante ANSES para que sean evaluados. También existe el reconocimiento de servicios, un trámite que permite acreditar formalmente períodos de trabajo.

Las alternativas dependen de la situación previsional de cada persona y de la documentación que pueda aportar. Por eso, antes de iniciar la jubilación, conviene verificar que la información registrada esté completa.

Cuántos años de aportes se necesitan para jubilarse

Como regla general, los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria en Argentina son:

Mujeres: 60 años de edad.

Varones: 65 años de edad.

Aportes: 30 años de servicios con aportes.

Sin embargo, estas condiciones pueden variar según la actividad laboral, el régimen previsional y las características de cada caso.

Cuántos años de aportes se necesitan para jubilarse. Magnific.

Por eso, consultar la Historia Laboral con anticipación permite detectar posibles diferencias en los registros y averiguar qué alternativas existen si no se alcanza la cantidad de años requerida.

Para conocer las condiciones y los pasos del trámite, se puede consultar la información oficial de ANSES sobre cómo iniciar la jubilación.