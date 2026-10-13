Señal de tránsito con el dibujo de un neumático con cadenas.

Al circular por la ruta, suelen aparecer algunas señales de tránsito que no se ven en la ciudad. Una de ellas muestra el dibujo de un neumático con cadenas y genera intriga en muchos conductores.

Esta señal suele aparecer en distintas zonas de montaña y caminos cordilleranos, especialmente al ingresar a regiones donde las nevadas son habituales. ¿Qué significa?

Qué significa la señal de tránsito con el dibujo de un neumático con cadenas

La señal de tránsito con el dibujo de un neumático con cadenas se llama señal R.19 e indica el uso obligatorio de cadenas para nieve en la zona señalizada durante la temporada correspondiente.

En Argentina, se coloca al ingresar a regiones con nevadas habituales y se repite en caminos principales y sectores de riesgo, según el Anexo L del Decreto 779/1995.

Neumático con cadenas para nieve. Unsplash.

Las cadenas para nieve se colocan alrededor de los neumáticos del vehículo, es decir, sobre las ruedas que están en contacto con el suelo y sirven para mejorar la tracción cuando hay nieve o hielo en la calzada.

Por eso, cuando encontrás la señal R.19, significa que tenés que llevar colocadas las cadenas en los neumáticos correspondientes para circular por ese tramo.

Es importante destacar que, no se colocan en el motor ni en la carrocería: van directamente sobre las cubiertas.

Señal de tránsito con el dibujo de un neumático con cadenas. Argentina.gob.ar

Dónde suele aparecer esta señal de tránsito en Argentina

En Argentina, la señal R.19 de uso de cadenas para nieve suele colocarse en rutas de montaña y caminos cordilleranos, especialmente al ingresar a regiones donde las nevadas son habituales. También debe repetirse en los caminos principales y en los sectores de riesgo.

Algunos lugares donde podría encontrarse son:

La cordillera de los Andes, en Mendoza y San Juan.

Los caminos cordilleranos de Neuquén y Río Negro.

Las rutas de Chubut y Santa Cruz.

Los accesos a zonas de montaña de Tierra del Fuego.

Estas son regiones posibles por sus condiciones climáticas y geográficas, no ubicaciones específicas confirmadas de la señal.

La normativa argentina no enumera rutas concretas: establece que debe instalarse al ingresar a regiones con nevadas habituales y repetirse en caminos principales y zonas de riesgo.