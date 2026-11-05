Trabajadores pensionados antes del 10 de agosto de 2024 en Zacatecas podrán seguir cobrando 60 días de aguinaldo.

Ante la proximidad de la fecha límite del 20 de diciembre para el pago del aguinaldo, nuevos jubilados del estado de Zacatecas recibirán únicamente 30 días de esta prestación en lugar de los 60 habituales, lo que representa un recorte del 50%. La medida responde a la entrada en vigor de la reforma a la Ley del ISSSTEZAC aprobada en agosto de 2024 y ratificada en sus términos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El tema llegó al Alto Tribunal mediante la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024. En sesión de Pleno del 12 de enero de 2026, los ministros determinaron que la modificación al artículo 74 de la Ley del ISSSTEZAC no vulnera el derecho a la seguridad social, calificando la reducción del beneficio como una medida “razonable y no arbitraria” para garantizar la sostenibilidad financiera del instituto.

Nuevos pensionados de la Ley del ISSSTEZAC recibieran solo el 50% de la pensión. Shutterstock

¿A quiénes aplica el recorte de aguinaldo en Zacatecas?

El fallo de la SCJN precisó que la reducción a 30 días no puede aplicarse de forma retroactiva. Por ello, el ajuste afectará exclusivamente a:

Trabajadores que se hayan pensionado a partir del 11 de agosto de 2024, es decir, un día después de la publicación de la reforma en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas.

Acción de Inconstitucionalidad 149/2024. Resuelta en sesión de Pleno el 12 de enero de 2026. SCJN

Nuevos cotizantes que ingresaron al sistema bajo el nuevo esquema legal.

Por el contrario, todos los jubilados y pensionados que obtuvieron su dictamen antes del 11 de agosto de 2024 mantendrán intacto su derecho adquirido y seguirán cobrando los 60 días completos de aguinaldo.

La Suprema Corte también frenó las cláusulas financieras: “No es constitucional hacer depender el acceso a prestaciones a factores indeterminados”

En el fallo resolutivo, la Suprema Corte prohibió a ISSSTEZAC que use la excusa de “no tener dinero en las arcas” para suspender o regatear el pago de las pensiones y demás beneficios legalmente asignados.