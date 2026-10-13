Una nueva tendencia de moda llegó desde Europa para renovar los conjuntos de la época calurosa. Este cambio busca desplazar de forma definitiva a las clásicas gorras deportivas urbanas, ya que las pasarelas internacionales imponen accesorios frescos que mezclan sofisticación y protección frente al sol.

La reconocida revista de moda Vogue destacó las alternativas que dominarán la escena durante la temporada primavera-verano. Según analistas del sector, las prendas rígidas pierden terreno frente a diseños livianos de impronta retro. De este modo, la tradicional visera dura queda relegada ante opciones versátiles que aportan elegancia diaria.

¿Cuáles son los nuevos accesorios que buscan reemplazar las clásicas gorras?

Los pañuelos de seda y algodón emergen como el elemento estrella para complementar los atuendos estivales. Este accesorio de inspiración vintage ofrece múltiples variantes de uso para adaptarse a distintos estilos urbanos. Las usuarias pueden atarlo debajo del mentón, anudarlo en la nuca o cubrir la cabeza por completo.

Firmas internacionales proponen estampados icónicos y texturas suaves para potenciar la frescura en días de alta temperatura. Su flexibilidad permite crear combinaciones modernas con gafas oscuras o prendas veraniegas de corte fluido. Así, esta pieza retro se consolida como la elección preferida para proteger el cabello con distinción.

Los pañuelos de moda reemplazaron a las gorras. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otra alternativa a las gorras que llega para este verano

Junto a los pañuelos, los sombreros tipo bucket hat o pilusos se imponen con fuerza en la moda callejera. Diseñadores europeos apuestan por confecciones en rafia, crochet y gabardina liviana para garantizar máxima ventilación. Estos modelos retro otorgan un aire desenfadado que se adapta tanto a la playa como a la ciudad.

En cuanto a la paleta cromática, predominan los tonos neutros, los colores pastel y las estampadas geométricas. Portales especializados en tendencias señalan que estas opciones permiten armar conjuntos equilibrados y funcionales. La combinación de viseras caídas con telas naturales asegura comodidad y estilo durante toda la temporada.