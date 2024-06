Juan Carlos de Pablo sorprendió sobre la salida del cepo y alertó a Milei: "En medio de la tormenta"

El economista Juan Carlos de Pablo, uno de los más escuchados por el presidente Javier Milei, afirmó este jueves que salir del cepo "no es prioridad" para el Gobierno y señaló cuál cree que es el peor error que puede cometer el oficialismo.

"La política económica actual depende casi exclusivamente de la política fiscal, por lo que el presidente no tiene posibilidad de aflojar. No tiene gobernadores, no tiene intendentes, está aferrado al equilibrio fiscal como en un barco en medio de la tormenta. Si llega a aflojar, chau, punto. Razón por la que no hay que tener un salto devaluatorio", señaló De Pablo durante una charla para clientes de la empresa.

El especialista, además, señaló otra de sus preocupaciones respecto al rumbo económico del Gobierno: la brecha cambiaria.

"El atraso cambiario sugiere que se debe actuar de alguna manera, pero las corrientes financieras no se corrigen con devaluación, porque eso impacta directo en los precios y (Luis) Caputo lo sabe", apuntó sobre el ministro de Economía.

En este sentido, De Pablo dijo que un salto devaluatorio implicaría un nuevo repunte de la inflación, que se ubicaría en una cifra cercana la de enero, que fue de 20,6% y que el Gobierno ha logrado bajar hasta el 4,2% en mayo, la cifra más baja en dos años.

"Salir del cepo no es prioridad para el Gobierno"

En otro tramo de la charla, el economista aseveró que la salida del cepo "no es prioridad" para el Gobierno.

"En algún momento va a ocurrir, pero hoy por hoy no tienen apuro para esta salida", reveló, además de descartar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) presione a Milei para avanzar en ese sentido.

"El Fondo solo te puede apretar si te va a mandar plata fresca, y por ahora no la va a mandar", concluyó.

Por último, De Pablo señaló ciertas mejorías en los índices de actividad económica, pero pidió analizar los datos con cautela.

"Los datos muestran que abril fue mejor que marzo, pero estamos buscando la vuelta. Concentrarse en el porcentaje interanual es una pavada. En mayo y junio la situación parecería ser más equilibrada. Algunos están vendiendo más, otros, igual. Hay una gran heterogeneidad", insistió.