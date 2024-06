El economista Juan Carlos De Pablo, uno de los más respetados por el presidente Javier Milei, celebró el equilibrio fiscal al que llegó el Gobierno y, al mismo tiempo, lanzó una cruda advertencia para el mandatario.

"Tenemos un presidente que no tiene gobernadores, tiene pocos diputados, tiene pocos senadores, tiene pocos instrumentos. Se aferra al equilibrio fiscal, hace bien, no tiene alternativa . Se aferra a no hacer un salto devaluatorio, tiene razón, porque el problema que hay de revaluación del peso tiene que ver con la credibilidad", planteó en una entrevista con Bloomberg Línea.

En este escenario, apoyó que el Presidente diga "no hay plata", ya que de lo contrario, sostuvo que todos irían a pedirle fondos.

La cruda advertencia de Juan Carlos De Pablo a Milei: "Vuelan por el aire"

"No tiene ninguna alternativa. Suponete que Milei hubiera mandado fondos a Misiones para pagarles a los maestros, policías. Al otro día tenés 23 gobernadores, con un '¿y yo, querido?'. Él sabe que donde abandonan el equilibrio fiscal, vuelan por el aire ", advirtió.

Consultado sobre si vi riesgos de que el Gobierno no pueda llegar al equilibrio en términos anuales, indicó que acá la cuestión es si Milei "va a aflojar o no va a aflojar".

"Hay que tomar todas las decisiones sobre la base de que no va a aflojar. ¿Por qué? Porque [si afloja con el equilibrio fiscal], por supuesto que se va a quedar, pero va a desaparecer. Alberto Fernández perdió la elección de medio término. Se quedó, pero no existió", señaló.