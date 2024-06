Caputo empieza a negociar el nuevo programa con el FMI: mensaje por el dólar y Ley Bases

En un discurso enfocado en la macro y pocas alusiones al bolsillo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que, sin la Ley Bases, la recuperación de la actividad llevará más tiempo, aunque "llegará de todas formas" y anticipó cuándo empieza a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un nuevo programa.

Caputo llegó minutos antes de las 11 al Hilton de Puerto Madero para dar el discurso inaugural de "El renacimiento de la libertad en Argentina" , una conferencia organizada por los think tanks liberales Cato Institute y la Fundación Libertad y Progreso.

Consultado sobre la volatilidad del dólar y los mercados financieros de los últimos días y los planes del Gobierno para la unificación cambiaria, Caputo aseguró que las condiciones macroeconómicas son sólidas y lo atribuyó a la política. "Mayo fue un mes espectacular, con riesgo país en 1200 y dólar en $ 1100, con récord del superávit fiscal e inflación que bajó a la mitad frente a abril. El número de la inflación empieza con 4".

"No subestimen los fundamentals", indicó sobre la volatilidad del dólar y aseguró que "es la primera vez que la economía manda sobre la política".

"Lo que se ve en el Congreso son puestas en escena", arremetió, y aseguró que buscan hacer plata. "A eso le llaman hacer política. No les importan los jubilados. Hace 4 años los jubilados perdieron 24% en términos reales. ¿Mandaron alguna fórmula? En nuestro mandato, las jubilaciones de los que aportaron crecieron 3%. Los que no aportaron, apenas perdieron 3%. Son todas excusas para atacar el equilibrio fiscal".

Nuevo programa con el FMI

Por otra parte, confirmó que este jueves 13 será la evaluación por parte del directorio del FMI de la última revisión de la economía argentina, que lleva casi un mes de demora tras la aprobación a nivel técnico.

"A partir de ahí empezaremos a negociar un nuevo programa", anticipó y agregó que "ya le adelantó al Fondo" cuando empezó a negociar. Para avanzar se tienen que cumplir los problemas de los flujos de dólares, acumular reservas y sostener el superávit, indicó sobre los puntos a cumplir previamente.

La renegociación coincidirá en tanto también con la participación argentina en el G7 en Italia, donde se prevé que el presidente Javier Milei podría tener una bilateral con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

El futuro de la ley Bases

En la víspera de que se trate la Ley Bases y el capítulo fiscal en el Senado, Caputo aseguró que si no sale la ley, la recuperación tardará más en llegar.

"La discusión no es binaria: si pasa que bueno, si no pasa qué desastre", indicó Caputo. "Si la ley pasa es muy bueno para los argentinos. Va a ser un potenciador de la recuperación económica, pero si no sale, no va a alterar el hecho de que este país se va a recuperar", enfatizó.



La amenaza velada es que en ese caso, ese proceso será "doloroso". "El orden macro va a seguir y se va a recuperar igual, lamentablemente va a tardar más y será doloroso".

En el mensaje a la platea liberal, convocó a "empoderarse" y "empoderar a sus hijos". Y prometió "devolver el superávit producto de la recuperación en baja de impuestos".

"Ojalá haya responsabilidad en el Congreso", dijo el ministro que se ilusiona con tener mayoría legislativa a partir de 2025. "Milei va a ganar el año que viene con el 60% y saben lo que va a pasar con la ley? Todos los dedos van a quedar marcados". Caputo trató a la oposición de "mezquina" y dijo que "están en política para hacer plata y ellos quieren manejar el negocio".

Inflación y bolsillo

Para Caputo, la inflación está en condiciones de mantenerse y consideró que no hay riesgos. Sobre la volatilidad del mercado de las últimas semanas, lo atribuyó al ruido político. Y enfatizó que en este caso, la macroeconomía está ordenada y ese ruido no la va a afectar. "No hay exceso grande de pesos para hacer daño", indicó.

En una de las pocas alusiones a la economía real, Caputo aseguró que "la asistencia universal por hijo se duplicó en términos reales, subió la tarjeta Alimentar y el plan mil días. Esos tres planes cubren el 118%", indicó.

Tasas y Bopreal

Caputo defendió la política monetaria del Gobierno. "No hay crédito en la Argentina, por lo que no hay creación secundaria de dinero. Y había una montaña de pasivos remunerados. Si subíamos la tasa lo único que hubiésemos hecho es exacerbar el descalabro monetario porque los pasivos remunerados hubiesen aumentado", indicó sobre la baja de tasas que instrumentó el BCRA.

"Hubiéramos tenido que imprimir una base monetaria por mes. Hubiera sido imposible salir del cepo cambiario porque hoy tendríamos 6 o 7 bases más y lo único que estarían esperando es que saliéramos del cepo para zambullirse a generar ganancias", agregó.

"La gente pensaba que íbamos a ir a una hiperinflación", dijo Caputo. La gente lo pensaba, no es menor la aclaración. La idea de que se iba directo a la híper se plantó en campaña, aunque los propios economistas del equipo de Patricia Bullrich -que terminó apoyando a Milei- reconocían que no se iba a la velocidad necesaria para terminar en una híper.