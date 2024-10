Juan Carlos de Pablo alertó a Milei por una medida que perjudica a empresarios y productores: "Se funden"

El experimentado economista Juan Carlos de Pablo encendió todas las alarmas al hablar del que considera el punto débil del Gobierno de Javier Milei, y que pone en riesgo a productores y empresarios de todo el país.

En una charla online con suscriptores de la empresa Planexware, que se especializa en brindar soluciones cloud a compañías, De Pablo afirmó que le "preocupa muchísimo" la desprotección de los productores locales frente a la importación.

"Lo que me recontra preocupa, y es algo que vengo diciendo hace mucho, es lo siguiente: bajaron la alícuota del Impuesto PAIS, redujeron aranceles de importación a 89 productos, eliminaron restricciones no arancelarias, eliminaron precios de referencia. Pero la pregunta que se hacen todos los productores es si con la misma velocidad con la que sacaron todo esto van a implementar acciones antidumping . Y el Gobierno no dice nada", señaló.

"La importación en la Argentina de 2024 tiene mejores abogados que la producción local, y eso me preocupa. Que se funda un tipo porque en todo este mecanismo no están equilibrando la reducción de cosas que afectan el costo argentino contra los que afectan la importación es más que preocupante", agregó.

Salida del cepo y posible salto devaluatorio

En otro tramo de la charla el economista preferido de Javier Milei se refirió a la posible salida del cepo, algo que, asegura, no sucederá en el corto plazo.

"La política económica es un tema de prioridades. Y hay que preguntarse qué prioridad tiene hoy salir del cepo. Yo creo que ninguna", aseveró.

Además, De Pablo opina que a la fecha no hay motivos para implementar un nuevo salto devaluatorio.

"Siempre recomiendo no tomar decisiones en base a un salto devaluatorio. El equipo económico y el presidente saben que si llegar a hacer un alto devaluatorio, la tasa de inflación de octubre se va a 20% y vuela todo por el aire. Pero tampoco hay promesa formal de tipo tablita de Martínez de Hoz o convertibilidad", apuntó.