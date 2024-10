El consejo de Juan Carlos de Pablo a Milei por la inflación: "No te desesperes..."

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió a la inflación, a horas de conocerse el dato de septiembre, que desde el Gobierno confían en que romperá el piso del 4%.

Consultado sobre esta posibilidad, el economista le envió un mensaje al presidente Javier Milei.

"Acá hay que decirle al Ejecutivo no te desesperes si la inflación no baja violentamente, porque eso te lleva a hacer macanas, como atrasar las tarifas o dibujar el índice. No veo al equipo economico haciendo eso", señaló en una entrevista con Radio Continental.



El economista señaló que "si uno le 'demanda' al Gobierno una caída brutal de la tasa de inflacion", es tentador "hacer macanas" como las mencionadas.

De Pablo adelantó que, tal como indican la mayoría de las consultoras, el número de septiembre será el esperado por el Ejecutivo. "Va a dar entre 3 y 4 por ciento", aseguró.

La dura advertencia de Juan Carlos de Pablo por la inflación





En la misma línea, pero en otra entrevista, el economista lanzó una advertencia de cara a lo que puede suceder en los últimos meses del año con la inflación.

"Todas las estimaciones que yo vi empiezan con un 3% adelante, así que se va a ubicar en ese nivel. Pero lo grave sería que en octubre un ala del poder ejecutivo quiera seguir bajando ese número como sea, que crean que si no lo bajan al 2% vuela todo por el aire", alertó durante una entrevista con El Observador.