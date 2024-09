La advertencia de Juan Carlos de Pablo sobre una posible nueva devaluación: "No tomen decisiones..."

Actualmente, el eventual levantamiento del cepo cambiario es uno de los puntos que más incertidumbre genera en la gestión de Javier Milei: este debate divide a los economistas entre quienes insisten al Presidente para que elimine por completo las restricciones y quienes creen que no es necesario el apuro.

En este sentido, el economista Juan Carlos de Pablo se explayó sobre este dilema y defendió la postura de "prudencia" de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, quienes señalan como esencial la estabilización de la economía para eliminar por completo las restricciones cambiarias.

Esto mismo remarcó el Presidente este lunes frente a inversores de Wall Street en una aparición en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde tocó la campana para dar inicio a la jornada financiera: "El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero".

"Vamos a liberar el cepo cuando ya no haya ningún riesgo de desestabilización, cuando el exceso de pesos en la economía haya desaparecido por completo", agregó. ¿Qué piensa De Pablo al respecto?



Qué piensa Juan Carlos de Pablo sobre los planes del Gobierno para el cepo

En diálogo con el economista Miguel Boggiano en su canal de streaming Club de Inversores, Juan Carlos de Pablo se refirió al cepo cambiario en la Argentina y marcó que "los expertos coinciden en que el cepo ya ha comenzado a desaparecer ".

Sin embargo, señaló que lo que hoy se conoce como cepo cambiario en realidad son unas 14 medidas distintas, "de los cuales no sé cuántas ya se sacaron y algunas sí faltan", marcó.

Frente a esto, pidió hacerse una pregunta clave: ¿Qué apuro tiene el Gobierno para sacar el cepo? Para él, la celeridad de esta decisión debe ser considerada con cautela.

"¿En algún momento va a salir del cepo? Claro, pero seguro", dijo, optimista. Sin embargo, recalcó que el levantamiento debe ser parte de un plan estratégico que contemple la realidad económica del país.

¿Hay atraso cambiario? el impacto en el día a día, según De Pablo

Para el economista, con Milei al poder "la Argentina dejó de ser poco creíble y ahora es medianamente creíble". Sin embargo, advirtió que el atraso cambiario podría llevar al gobierno a realizar un salto devaluatorio.

"No tomen decisiones en base a que viene un salto devaluatorio. Puede que venga, y nos sorprenderá . Pero tomar decisiones basadas en eso también puede ser perjudicial", dijo, sugiriendo que la incertidumbre no debe dictar las acciones.

De Pablo también enfatizó la flexibilidad del Gobierno: "No estamos en la tablita de Martínez de Hoz, no estamos en la convertibilidad de Cavallo. Este gobierno podría empezar a devaluar al 4% por mes (vs. el 2% actual) sin pedirle permiso a nadie", afirmó, lo que podría implicar cambios significativos en la política cambiaria.

Sobre el "dólar atrasado", De Pablo distinguió: "El dólar atrasado es un calificativo; la apreciación es un hecho. El poder adquisitivo del peso ha aumentado significativamente desde que Milei es presidente. Si lo querés ver al revés, el poder adquisitivo del dólar ha bajado violentamente".

Sin embargo, esta apreciación también conlleva serias dificultades para la clase media. "La clase media que no llega a fin de mes es la que tiene que vender dólares para pagar la prepaga, el colegio de los chicos o la tarjeta de crédito", marcó.



Este fenómeno, según De Pablo, tiene una contrapartida: el aumento de los costos de producción en dólares. "Es un hecho que debe ser considerado al evaluar el impacto de las medidas económicas", añadió para cerrar.