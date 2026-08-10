Tensión con Brasil: lo que pone en juego Argentina y cómo es el impacto de miles de millones en el comercio bilateral
Un consultor en comercio internacional analizó para El Cronista qué pasa con el intercambio comercial entre ambos países; cómo es el futuro de un vínculo que mueve casi u$s 30.000 millones al año del que depende un sector clave de la economía argentina; cuáles son los rubros más expuestos a un enfriamiento político con Brasil y qué margen tiene el país para diversificar si la relación se sigue deteriorando.