Este lunes será el puntapié inicial del “Argentina Week 2026” en esta ciudad, un mega road show del país ante inversores que encabeza el propio Javier Milei. El domingo el presidente visitó la tumba del Rebbe de Lubavitch en Queens denominada Ohel (Chabad-Lubavitch) y mañana a las 13 horas hablará en la Yeshiva University, al norte de Manhattan, para luego a partir de las 20.55 participar en la Gala Anual Algemeneir J100, donde dará un breve discurso. Milei arribó el domingo a las 10 al cementerio Montefiore en Queens. Tras una hora de encuentro con religiosos en una residencia ubicada enfrente, Milei cruzó para ingresar al mausoleo donde está enterrado el rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el Rebbe de Lubavitch. Se trata del lugar de descanso del líder del movimiento judío jasídico Jabad-Lubavitch. Allí se halla enterrado junto a su suegro, el rabino Yosef Yitzchak Schneersohn, que fue el sexto Rebbe de esa dinastía. El sitio es un lugar al que asisten judíos y no judíos de todo el mundo para rezar, pedir bendiciones y escribir peticiones en papel y dejarlas en la tumba. Acompañaron al presidente, Karina Milei, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno. Horas antes de su arribo, ya se encontraban fuerzas de seguridad y agentes federales presentes lo que llamó la atención a los concurrentes. Luego en varias camionetas, llegó a delegación argentina con la custodia presidencial. El lunes a partir de las 19 y hasta las 21 horas, en el Consulado General y Centro de Promoción de la Argentina ubicado con la calle 56 a metros del Central Park se hará la recepción de bienvenida del “Argentina Week 2026” con palabras a cargo del Jefe de Gabinete Manuel Adorni. La capacidad del consulado es limitada, hasta 300 personas, por lo que hasta última hora hubo llamados de empresarios al embajador Alec Oxenford y al canciller Pablo Quirno para lograr estar en la ansiada lista de invitados. Por razones de seguridad era imposible incorporarlos. Lo mismo sucedió con los encuentros del martes en los cuarteles centrales del JP Morgan y en los del miércoles, del Bank of America: empresarios intentaron lograr un cupo pero no hubo posibilidad dado que desde inicios de febrero que se hallaba completa la lista de invitados. Javier Milei inaugurará este mega road show con Jamie Dimon, anfitrión, Chairman y CEO del JP Morgan. El flamante cuartel central de este banco norteamericano está ubicado sobre la calle Park y requirió una inversión de 4.000 millones de dólares. El proyecto surgió de la necesidad de modernizar la sede anterior, en la Union Carbide, de 1960. El nuevo edificio fue diseñado por Foster + Partners, quepreside el célebre Norman Foster y fue inaugurado en octubre pasado. Cuenta con 60 pisos y allí se desempeñan hasta 10.000 empleados. En la agenda oficial se contempla que el presidente Milei se explaye durante una hora. Posteriormente, y en diferentes capítulos, disertarán el canciller Pablo Quirno, el historiador Niall Ferguson, Pierpaolo Barbieri (Ualá), Suzanne P. Clark (Cámara de Comercio de EE.UU.), el embajar argentino Alec Oxenford, el de los Estados Unidos en Buenos Aires Peter Lamelas, Guillermo Rauch ( Vercel), Hernán Kazah (Kaszek), Jacob Helberg (subsecretario de Estado para Asuntos Económicos), José Luis Daza (Viceministro de Economía), Jim Fitterling (Dow), Lorenzo Simonelli (Baker Hughes), Martín Varsavsky (Inception Prelude Fertility / Certuma), el ministro de Salud Mario Lugones, Leandro Sigman (Grupo Insud), Alberto Alvarez Saavedra (Gador), Jason Marczak (Atlantic Council), Sarah Aiosa (Merck), Nick Lagunowich (Pfizer), Danielle Rolman (Johnson & Johnson), Caitlin MacLean (Milken Institute), Mark Nelson (Chevron), Rob McEwen (McEwen Mining), Simon Trott (Rio Tinto), Tristan Pascall (First Quantum Minerals), el secretario de Energía y Minería Daniel González Casartelli y el presidente del BCRA Santiago Bausili. Por la noche el martes habrá una recepción en el Citi sobre la calle Greenwich en la que el gobierno estará representado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. El miércoles en la sede del Bank of America el ministro Caputo será el centro de atención en la segunda jornada de este “Argentina Week 2026”. El momento para esta presentación del gobierno argentino es clave, no tanto por lo que pasa en la economía doméstica sino por las repercusiones de la guerra en Medio Oriente. En Nueva York el precio del galón de nafta súper pasó de 3,6 dólares a casi 4,10 siendo el primer gran salto de los combustibles desde que comenzó el conflicto. Los mercados internacionales se hallan en un subibaja aunque con tendencia predominante negativa con inversores a la búsqueda de un refugio. De todas maneras, son pocos los que esperan que esta guerra se extienda muchas semanas. Es lo que muestran los precios del petróleo a futuro. El gobierno llega a esta cumbre económica y financiera con la reforma laboral aprobada y promulgada y se espera que lo mismo suceda con la ley de Graciares que es clave para las inversiones mineras. En las próximas horas se aguarda que el FMI avale el cumplimiento de las metas (con waiver incluído) en el marco del acuerdo firmado hace 11 meses y que de esa manera quede habilitado un desembolso del organismo por el equivalente a U$s 1.000 millones. El riesgo político se halla reducido tras las elecciones de octubre pasado y por los 19 meses que restan para las presidenciales del 2027. Banqueros, empresarios, funcionarios, embajadores, comienzan a tantearse desde el inicio de la semana.