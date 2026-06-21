Petro pone en duda el resultado electoral: asegura que aún no se puede saber quién es el presidente y denuncia irregularidades

En esta noticia Segunda vuelta: cómo se definieron las elecciones en Colombia

El presidente Javier Milei le dedicó un mensaje al flamante mandatario colombiano, Aberlado de la Espriella, quien se impuso por un magro margen contra su rival oficialista, Iván Cepeda.

Milei publicó a través de su cuenta de X: “El león y el tigre rugen en Latinoamérica. Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia”.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

Asimismo, el mandatario aseguró que “hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La Libertad Avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás“.

Por otra parte, la declaración oficial del Gobierno, a través de la Oficina del Presidente, le reconoció a de la Espriella su “histórico triunfo” en la segunda vuelta electoral de las elecciones de la República de Colombia.

Además, destacó al pueblo colombiano por “la vocación cívica demostrada en la jornada electoral de este domingo, dando un contundente rechazo a las ideas de extrema izquierda que tanto daño le han hecho a la región”.

“La mayoría de los colombianos eligieron el día de hoy el camino de la libertad, de una economía de libre mercado, de la mano dura contra el crimen organizado y del combate frontal al narcotráfico y a las guerrillas comunistas que infectan Colombia hace décadas”, apuntó el Gobierno nacional.

“Ya no hay vuelta atrás al cambio que la región inició en 2023 de la mano del presidente Javier Milei, con su primer triunfo en Argentina, que desencadenó un avance de la libertad sin precedentes en el continente americano”, destacó el comunicado oficial.

El mensaje concluyó: “El Gobierno ratifica su firme voluntad de renovar y avanzar en la amplia agenda de las ideas de la libertad con todos los nuevos mandatarios de la región. Es compromiso del Presidente trabajar conjuntamente para promover los valores de la libertad, el crecimiento económico, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la lucha contra el crimen organizado en toda la región”.

El ultraderechista de la Espriella ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12,9 millones de votos. Fuente: EFE Mauricio Duenas Castaneda

Otro mensaje de apoyo que le llegó al abogado y outsider político fue el de Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad y jefa de bloque de LLA en el Senado expresó: “Argentina y Colombia tienen mucho para trabajar juntas. Más seguridad, más cooperación y una lucha firme contra el narcotráfico. América Latina está eligiendo y avanzando hacia las ideas de la libertad, la ley y el orden”.

Segunda vuelta: cómo se definieron las elecciones en Colombia

Con el 99,80% de las mesas informadas, la ventaja de De la Espriella sobre Iván Cepeda —candidato de Pacto Histórico, y la continuidad de Petro en el ejercicio del poder— se mantiene por debajo de un punto porcentual, lo que ubica a esta segunda vuelta entre las elecciones más ajustadas de la historia reciente de Colombia.

De acuerdo con el conteo oficial, de la Espriella triunfó con 12.842.300 votos, lo que representa un 49,71%, según el 98,91% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.