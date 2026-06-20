Por qué Milei sostiene a Adorni: la lógica del “escudo” y la política de no ceder
Con la moción de censura en el horizonte y la sombra de un procesamiento por enriquecimiento ilícito, El Cronista dialogó con distintos actores del espacio que trataron de explicar la pregunta del millón. Las instancias decisivas que pueden cambiar el tablero.
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 20 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.