Petro pone en duda el resultado electoral: asegura que aún no se puede saber quién es el presidente y denuncia irregularidades

Las elecciones presidenciales de Colombia entraron en una etapa de máxima tensión luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara presuntas irregularidades en el proceso de escrutinio. Sus declaraciones llegaron en un momento especialmente sensible, cuando el conteo de votos mostraba una diferencia mínima entre los dos candidatos que disputaban la Presidencia.

Con más del 98% de las mesas informadas, el panorama electoral seguía generando expectativa en distintos sectores políticos. La estrecha distancia entre los aspirantes aumentó la atención sobre el desarrollo del conteo y sobre las decisiones que podrían tomarse en las horas posteriores al cierre de la jornada.

Mientras las autoridades avanzaban con la consolidación de los resultados, las palabras de Gustavo Petro agregaron un nuevo elemento al escenario político. El mandatario pidió revisar determinadas mesas y aseguró que todavía no era posible dar por definido el resultado de la elección presidencial.

Gustavo Petro denuncia irregularidades en las elecciones presidenciales

La denuncia de Gustavo Petro se produjo cuando el candidato Abelardo de la Espriella aparecía al frente del escrutinio con una ventaja de poco más de un punto porcentual sobre el oficialista Iván Cepeda, según los datos preliminares difundidos durante la jornada electoral.

A través de su cuenta en la red social X, el presidente manifestó sus dudas sobre algunas mesas de votación. Petro escribió: “Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aun no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades”.

La denuncia de Gustavo Petro se produjo cuando el candidato Abelardo de la Espriella aparecía al frente del escrutinio con una ventaja de poco más de un punto porcentual sobre el oficialista Iván Cepeda. EFE / Alejandro Garcia

Las declaraciones generaron repercusión inmediata debido a la estrechez del resultado. En este tipo de escenarios, cualquier observación relacionada con el proceso electoral suele adquirir una relevancia especial, especialmente cuando aún quedan mesas por consolidar dentro del escrutinio oficial.

El mandatario también envió un mensaje dirigido a sus seguidores y sectores afines. En la misma publicación expresó: “Hoy mi consejo es la unidad popular”, al tiempo que llamó a mantener la movilización política en defensa de sus ideas.

Abelardo de la Espriella lidera el escrutinio mientras avanza el conteo

Los resultados preliminares mostraban a Abelardo de la Espriella en el primer lugar de la votación presidencial, aunque con una diferencia reducida frente a Iván Cepeda. La cercanía entre ambos candidatos mantuvo la incertidumbre sobre la definición final de los comicios.

En contextos de resultados ajustados, el proceso de verificación de actas y consolidación de mesas suele cobrar especial importancia. Por ello, las observaciones planteadas por distintos sectores políticos son revisadas por las autoridades electorales dentro de los mecanismos previstos por la normativa vigente.

Además de cuestionar algunas mesas, Petro publicó otro mensaje de fuerte contenido político. El presidente afirmó: “Por la vida y la libertad, Siempre, Siempre, Siempre. Esté el fascismo en el poder o no esté en el poder siempre hay que resistirlo”.

Las próximas horas serán determinantes para conocer el desenlace definitivo de la elección presidencial. Mientras continúa el escrutinio oficial, la atención permanece centrada en la validación de los resultados y en las eventuales reclamaciones que puedan presentarse ante las autoridades competentes.