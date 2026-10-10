En su búsqueda por atraer capitales vinculados a la economía del conocimiento y la inteligencia artificial, el Gobierno nacional avanza en negociaciones con firmas globales del sector .

Durante su gira por Asia, el canciller Pablo Quirno visitó en Malasia las instalaciones de DayOne Data Centers, una compañía que puso su atención en la Argentina para futuros desarrollos. Sin embargo, desde el oficialismo advirtieron que el desembarco de estas divisas está atado a una condición excluyente: la sanción legislativa del Súper RIGI.

El propio presidente Javier Milei se hizo eco de las gestiones diplomáticas en el exterior y aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje directo a los legisladores. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado citó la publicación de su funcionario y presionó por la aprobación del proyecto que busca potenciar de forma focalizada al sector tecnológico.

“Este tipo de inversiones es lo que nos espera si el Congreso aprueba el Súper RIGI”, sentenció el mandatario, reafirmando la urgencia política de contar con el marco normativo.

ESTE TIPO DE INVERSIONES ES LO QUE NOS ESPERA SI EL CONGRESO APRUEBA EL SÚPER RIGI.

MAGA!

VLLC! https://t.co/YELOhJuYQc — Javier Milei (@JMilei) October 10, 2026

El encuentro en territorio malayo fue encabezado por Jimmy Yu, vicepresidente senior de DayOne Data Centers, quien recibió a la comitiva argentina para recorrer uno de los centros de procesamiento de datos que la compañía opera en la región .

Según detalló Quirno, se trata de una empresa líder en el desarrollo de infraestructura digital al servicio de la inteligencia artificial, un rubro que forma parte de las inversiones de “nueva generación” a nivel global con capacidad para generar actividad económica, empleo genuino y nuevas oportunidades comerciales.

El canciller argentino se reunió con Jimmy Yu, Senior Vice President de DayOne Data Centers. X

A la hora de explicar el interés corporativo por evaluar una radicación local, el funcionario enumeró las ventajas competitivas que ofrece el territorio nacional frente a otros mercados emergentes.

En su mensaje, destacó que la Argentina posee “excelentes condiciones para este tipo de inversiones tecnológicas”, entre las que remarcó la disponibilidad de energía abundante y competitiva, el acceso a fuentes renovables, la conectividad y una infraestructura escalable , factores que resultan claves para el desarrollo de la economía digital.

No obstante, el puente definitivo entre el sondeo empresarial y el desembarco real de las divisas depende de la arena parlamentaria.

El denominado Súper RIGI, que actualmente se encuentra bajo tratamiento en el Congreso Nacional, es considerado por el Gobierno como la herramienta institucional central que “maximizará las condiciones para la inversión en nuevos sectores estratégicos, incluidos centros de datos e inteligencia artificial”, al dotar a las empresas de previsibilidad cambiaria y tributaria.

A modo de balance tras la visita a la planta asiática, Quirno reforzó el discurso oficial sobre el rumbo macroeconómico y la necesidad de consolidar un clima de negocios favorable para seducir a las corporaciones extranjeras.

“Las políticas del presidente Javier Milei brindan las condiciones para que más empresas encuentren en Argentina un destino para invertir y crecer”, concluyó el diplomático en su cuenta oficial,.