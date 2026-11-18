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El Gobierno argentino tendrá el 28 de noviembre una primera definición internacional sobre el avance de la explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a las Islas Malvinas.

Ese día, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) leerá en Hamburgo su orden sobre el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion. La fecha fue confirmada oficialmente este miércoles por el organismo.

El pedido argentino busca que, mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá resolver la disputa de fondo, el Reino Unido adopte medidas para impedir el avance de nuevas perforaciones y de infraestructura de producción vinculada con Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

La Argentina también pidió que Londres se abstenga de utilizar información obtenida durante la exploración en perjuicio de sus derechos y de adoptar nuevas medidas que puedan agravar la controversia.

Pablo Quirno Fuente: Marval O´Farrell

Después de las dos jornadas de audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre, Quirno planteó que ahora la definición está exclusivamente en manos de los jueces.

“Estamos en manos del Tribunal”, resumió el canciller ante una consulta de El Cronista durante el evento anual del estudio Marval O’Farrel Mairal al que asistió el funcionario.

Quirno remarcó que la presentación ante el TIDM no constituye el final de la estrategia argentina sino una herramienta dentro de un esquema jurídico y diplomático más amplio.

“Pacífico, legal y diplomático: vamos a usar todos los recursos que tenemos”, afirmó.

Según explicó, el Gobierno tiene la responsabilidad de utilizar todas las herramientas disponibles para defender la posición argentina. “La estrategia es integral, donde tiene diferentes pasos y nosotros tenemos la responsabilidad de usar todas las herramientas que están a nuestro alcance”, sostuvo.

En ese esquema ubicó tanto el arbitraje iniciado contra el Reino Unido como la presentación ante el Tribunal del Mar. “Es una herramienta más de las que tenemos”, dijo, y agregó que el Gobierno considera que esta instancia puede aportar instrumentos adicionales para defender los intereses argentinos.

“El arbitraje sigue”

Una de las aclaraciones centrales de Quirno fue que la decisión que adopte el Tribunal del Mar no define el arbitraje de fondo.

La Argentina recurrió al TIDM precisamente por la urgencia de obtener una protección provisoria mientras se constituye el tribunal arbitral. “El arbitraje sigue”, enfatizó el canciller.

Malvinas une, Ley de Tierras divide: qué políticas del Gobierno aprueba y rechaza la sociedad Imagen ilustrativa (El Cronista)

El procedimiento ante el Tribunal del Mar se tramita bajo el mecanismo previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral. El propio TIDM señala que, en esas circunstancias, puede adoptar medidas si considera que el tribunal arbitral tendría jurisdicción prima facie y que la situación requiere una respuesta urgente.

En las audiencias, la Argentina sostuvo que necesita una decisión provisoria para evitar que el proyecto avance mientras se sustancia el arbitraje. El Reino Unido, en cambio, pidió al Tribunal que rechace en su totalidad las medidas solicitadas por Buenos Aires.

Quirno vinculó la presentación internacional con otras decisiones que el Gobierno está tomando sobre el Atlántico Sur.

“También tenemos la situación de reforzar estratégicamente el Atlántico Sur”, señaló el canciller, y mencionó en ese marco la decisión de construir una base naval integrada.

La estrategia, según explicó, no se limita al litigio internacional sino que combina las herramientas jurídicas, diplomáticas y las decisiones vinculadas con la presencia argentina en el Atlántico Sur.

El Gobierno también impulsa en el Congreso un proyecto de ley de soberanía nacional relacionado con la explotación de recursos naturales en el área de Malvinas. La iniciativa busca modificar el esquema actual de sanciones para las compañías que operen bajo licencias británicas que la Argentina considera ilegítimas.

La cuestión adquirió especial relevancia por el proyecto Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Durante las audiencias, Londres rechazó las medidas solicitadas por la Argentina y cuestionó los argumentos utilizados para justificar la urgencia del pedido.

El pronunciamiento del 28 de noviembre será, por lo tanto, una definición sobre las medidas provisionales y no sobre la soberanía de las Islas Malvinas ni sobre el fondo del arbitraje.

El balance sobre la visita de León XIV

El canciller también hizo un balance político de la visita de León XIV a la Argentina y reivindicó el papel que tuvo el Gobierno en la organización del viaje.

Quirno contó que la decisión de impulsar la llegada del Papa surgió después de la frustración que, según describió, había generado que Francisco no pudiera visitar la Argentina. “Tener un Papa en el país después de 39 años” fue, según explicó, uno de los factores que impulsaron la iniciativa.

Relató que, una vez que asumió como canciller en noviembre del año pasado, el Gobierno se acercó a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para plantear formalmente el deseo de concretar la visita. “Encontramos mucho eco en la CEA para que la visita se realice”, señaló.

Según Quirno, la organización excedió a la Cancillería y se realizó de manera conjunta entre el Gobierno nacional, con el liderazgo de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

El canciller destacó la masividad de las actividades y estimó que casi siete millones de personas participaron de los distintos eventos durante los cuatro días.

Pero también defendió el contenido político y espiritual del mensaje papal. Frente a las interpretaciones que señalaron que algunas de las palabras de León XIV podían leerse como una interpelación al Gobierno, Quirno sostuvo que el presidente Javier Milei no tomó la decisión de invitar al Papa en función de cálculos políticos.

“El Presidente no especula sobre estos temas”, afirmó.

Según el canciller, Milei podría haber evitado la visita, pero decidió impulsarla. Ahora, sostuvo, corresponde que cada dirigente tome el mensaje del Pontífice y lo procese de acuerdo con sus propias convicciones.

“Cada uno tiene que tomar el mensaje del Papa y modificar y cambiar las creencias que uno tiene al respecto”, señaló.

Quirno dijo además que espera que la visita abra “un camino de espiritualidad” en la Argentina.