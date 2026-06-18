Recibir una comunicación de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) suele generar preocupación inmediata en el contribuyente. Pero una notificación no equivale automáticamente a una sanción.

La clave para mitigar contingencias y proteger el patrimonio individual o corporativo es comprender la naturaleza exacta del procedimiento iniciado, respetar rigurosamente los plazos de la Ley de Procedimiento Tributario y ejercer el derecho de defensa de manera documentada y profesional. Conocé los detalles y el paso a paso.

Qué tipos de inspecciones y sanciones puede iniciar ARCA

Las actuaciones del organismo fiscalizador se clasifican según su gravedad y objetivo.

Fiscalizaciones electrónicas

Procesos automatizados e impersonales inducidos por inconsistencias detectadas mediante cruces de bases de datos. No interviene un inspector físico en primera instancia y se sustancian de forma digital.

Requerimientos de información e intimaciones

Emisiones donde el fisco exige la presentación de documentación específica (libros contables, facturas, comprobantes) o reclama el pago de una deuda ya liquidada y firme.

Determinaciones de oficio

Procedimientos de orden superior que inicia ARCA cuando el contribuyente no presentó sus declaraciones juradas, o cuando las presentadas son impugnadas por considerarse falsas o inexactas. Aquí el fisco calcula de manera directa la materia imponible.

Sumarios administrativos

La etapa formal donde se debate si corresponde aplicar una sanción o multa por una infracción cometida.

Multas formales

Penalizaciones por incumplir deberes administrativos, como no presentar una declaración jurada a término (Art. 38, Ley 11.683) o no contestar un requerimiento (Art. 39).

Multas materiales

Sanciones ligadas a la falta de pago de impuestos, que varían desde la omisión culposa (Art. 45) hasta la defraudación dolosa (Art. 46), calculadas sobre un porcentaje del tributo evadido.

Cómo llegan las notificaciones de ARCA

La vía principal es el Domicilio Fiscal Electrónico. ARCA considera legalmente notificado un acto cuando este se encuentra disponible en dicha plataforma.

Las visitas presenciales de inspectores portando actas físicas subsisten para verificaciones operativas en locales comerciales o plantas industriales , debiendo el funcionario acreditar fehacientemente su identidad mediante credencial oficial con código QR.

Qué debe hacer el contribuyente al recibir una inspección

Frente al aviso de una fiscalización, los especialistas recomiendan seguir un protocolo ordenado para resguardar los derechos del afectado.

Protocolo de acción inicial ante una notificación de ARCA

Auditar la notificación

Verificar exhaustivamente que el CUIT, los nombres y el impuesto citado correspondan exactamente a tu situación fiscal para descartar errores administrativos del organismo.

Establecer el plazo

Identificar con precisión la fecha de vencimiento legal del requerimiento para calcular los días hábiles administrativos disponibles para la respuesta.

Clasificar el trámite

Distinguir con claridad si se trata de un pedido de información preventivo (como una inconsistencia de datos) o de una sanción/intimación en firme.

Intervención profesional

Consultar de inmediato al asesor contable o legal de confianza para diseñar la estrategia de descargo y evitar presentaciones erróneas.

El principal error en esta etapa es ocultar la notificación por temor, lo que genera el vencimiento automático de los plazos legales y priva al contribuyente de la posibilidad de presentar descargos o rectificar declaraciones con reducciones de multas por presentación espontánea.

Cómo responder correctamente un requerimiento de ARCA

La contestación a un requerimiento formal debe ser precisa, sistemática y estructurada. No se deben aportar datos que no hayan sido expresamente solicitados, pero tampoco omitir documentación que aclare las inconsistencias detectadas por los algoritmos del fisco.

Si el volumen de la documentación solicitada (como libros de comercio o archivos analíticos de cuentas bancarias) es difícil de recopilar, el contribuyente tiene el derecho formal de solicitar una prórroga. Esta petición debe ingresarse de forma digital antes del vencimiento del plazo original, exponiendo motivos fundados. ARCA suele conceder entre 5 y 10 días hábiles adicionales según la complejidad intrínseca de la fiscalización.

Cuándo puede aplicarse una multa

Las multas requieren la substanciación de un sumario donde se garantice el derecho a ser oído. Las de carácter automático, como la falta de presentación de la declaración jurada en la fecha de vencimiento, se notifican directamente de forma electrónica.

Para las multas materiales (omisión o defraudación), ARCA debe probar la conducta del contribuyente. Si el contribuyente regulariza su situación y conforma la pretensión fiscal en las primeras etapas del proceso, la Ley de Procedimiento Tributario prevé la reducción significativa de las sanciones monetarias, eximiendo al infractor de la escala máxima en caso de reconocimiento temprano de la deuda.

Qué pasa si no se responde

El silencio frente a las comunicaciones formales de ARCA agrava severamente la condición jurídica del contribuyente:

Presunción en contra

El fisco queda habilitado para determinar la deuda bajo sus propios criterios estimativos (Determinación de Oficio sobre base presunta).

Clasificación en el SIPER

Caída inmediata en las categorías del Sistema de Perfil de Riesgo, lo que restringe el acceso a planes de pago, alícuotas diferenciales o certificados de exclusión.

Tratamiento de resistencia

El desacato reiterado faculta al organismo a solicitar medidas cautelares judiciales (como embargos preventivos de cuentas bancarias).

Obligaciones del fiscalizado

Facilitar el acceso a los libros de comercio y documentación respaldatoria exigida por ley.

Mantener actualizado y revisar periódicamente el Domicilio Fiscal Electrónico.

Concurrir a las citaciones firmadas por funcionarios competentes.

Derechos fundamentales

Ser informado del objeto y alcance de la fiscalización desde el inicio del trámite.

Presentar pruebas descargo, pericias y argumentaciones jurídicas antes de la resolución del sumario.

Exigir que las inspecciones presenciales no alteren el normal desenvolvimiento de su actividad comercial más allá de lo estrictamente necesario.

Interponer recursos de apelación (ante el Director General o el Tribunal Fiscal de la Nación) cuando disienta con las resoluciones definitivas de ARCA.

Recomendaciones de especialistas

Los tributaristas coinciden en tres pilares operativos para el contexto actual de control digitalizado:

Configurar alertas de correo y SMS

El Domicilio Fiscal Electrónico permite asociar un correo electrónico personal y un teléfono celular. Configurar estas alertas evita que una notificación pase inadvertida durante semanas.

No responder con evasivas

Las respuestas a las fiscalizaciones electrónicas deben ser técnicas y concisas. Adjuntar archivos PDF legibles, ordenados cronológicamente y firmados por el profesional interviniente.

Mantener el archivo digital al día

Con la desaparición de los archivos físicos, las facturas electrónicas, los extractos bancarios y los contratos escaneados deben guardarse de forma ordenada por un período mínimo de 5 años (plazo general de prescripción de las acciones del fisco).

Preguntas frecuentes sobre inspecciones de ARCA

¿Cómo sé si la inspección de ARCA que recibí es auténtica?

Toda comunicación formal debe ingresar a través de tu Domicilio Fiscal Electrónico con clave fiscal. Si un inspector se presenta físicamente en tu domicilio o comercio, estás en tu derecho de exigirle su credencial oficial y escanear el código QR que posee para verificar en la web oficial del organismo si se trata de un agente autorizado en funciones activas.

¿Qué diferencia hay entre una intimación y una fiscalización de ARCA?

Una intimación es un reclamo directo para que cumplas con una obligación omitida o pagues una deuda ya determinada y firme (por ejemplo, saldos impagos de autónomos).

Una fiscalización es un proceso de investigación activa donde el organismo analiza tu documentación contable y movimientos bancarios para verificar si tus declaraciones juradas reflejan la realidad económica verdadera.

¿De cuántos días dispongo para responder una fiscalización electrónica?

Por lo general, las fiscalizaciones electrónicas automatizadas otorgan un plazo de 10 días hábiles administrativos a partir del momento en que la notificación se considera perfeccionada en el Domicilio Fiscal Electrónico. El no cumplimiento en dicho término habilita al fisco a aplicar sanciones por infracciones formales.

¿Puedo pedir una prórroga si no llego a juntar los papeles solicitados?

Sí, la Ley de Procedimiento Tributario permite solicitar prórrogas para la contestación de requerimientos. El trámite se realiza vía internet antes de que expire el plazo original, justificando de forma razonable los motivos por los cuales necesitás más tiempo para recopilar la información probatoria.

¿Qué son las multas formales y en qué se diferencian de las materiales?

Las multas formales se aplican por el incumplimiento de deberes administrativos u operativos (como no presentar una declaración jurada a tiempo o desatender un requerimiento). Las multas materiales se calculan sobre el impuesto dejado de pagar e implican la existencia de omisión o defraudación en la liquidación real del tributo.

¿ARCA puede embargar mis cuentas bancarias de forma directa si no respondo?

ARCA tiene la facultad de emitir la boleta de deuda e iniciar un juicio de ejecución fiscal. En esa instancia judicial, los agentes fiscales del organismo están facultados para trabar embargos preventivos sobre cuentas bancarias o activos financieros a través del sistema bancario, con el fin de garantizar el cobro de los tributos adeudados.

Tené en cuenta que el cumplimiento en tiempo y forma de los deberes formales desarma la mayoría de las presunciones del organismo y asegura que las discusiones tributarias se mantengan en un terreno estrictamente técnico y encuadrado dentro de la ley.