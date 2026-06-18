Recibir una comunicación de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) suele generar preocupación inmediata en el contribuyente. Pero una notificación no equivale automáticamente a una sanción. La clave para mitigar contingencias y proteger el patrimonio individual o corporativo es comprender la naturaleza exacta del procedimiento iniciado, respetar rigurosamente los plazos de la Ley de Procedimiento Tributario y ejercer el derecho de defensa de manera documentada y profesional. Conocé los detalles y el paso a paso. Las actuaciones del organismo fiscalizador se clasifican según su gravedad y objetivo. Procesos automatizados e impersonales inducidos por inconsistencias detectadas mediante cruces de bases de datos. No interviene un inspector físico en primera instancia y se sustancian de forma digital. Emisiones donde el fisco exige la presentación de documentación específica (libros contables, facturas, comprobantes) o reclama el pago de una deuda ya liquidada y firme. Procedimientos de orden superior que inicia ARCA cuando el contribuyente no presentó sus declaraciones juradas, o cuando las presentadas son impugnadas por considerarse falsas o inexactas. Aquí el fisco calcula de manera directa la materia imponible. La etapa formal donde se debate si corresponde aplicar una sanción o multa por una infracción cometida. Penalizaciones por incumplir deberes administrativos, como no presentar una declaración jurada a término (Art. 38, Ley 11.683) o no contestar un requerimiento (Art. 39). Sanciones ligadas a la falta de pago de impuestos, que varían desde la omisión culposa (Art. 45) hasta la defraudación dolosa (Art. 46), calculadas sobre un porcentaje del tributo evadido. La vía principal es el Domicilio Fiscal Electrónico. ARCA considera legalmente notificado un acto cuando este se encuentra disponible en dicha plataforma. Las visitas presenciales de inspectores portando actas físicas subsisten para verificaciones operativas en locales comerciales o plantas industriales, debiendo el funcionario acreditar fehacientemente su identidad mediante credencial oficial con código QR. Frente al aviso de una fiscalización, los especialistas recomiendan seguir un protocolo ordenado para resguardar los derechos del afectado. Verificar exhaustivamente que el CUIT, los nombres y el impuesto citado correspondan exactamente a tu situación fiscal para descartar errores administrativos del organismo. Identificar con precisión la fecha de vencimiento legal del requerimiento para calcular los días hábiles administrativos disponibles para la respuesta. Distinguir con claridad si se trata de un pedido de información preventivo (como una inconsistencia de datos) o de una sanción/intimación en firme. Consultar de inmediato al asesor contable o legal de confianza para diseñar la estrategia de descargo y evitar presentaciones erróneas. El principal error en esta etapa es ocultar la notificación por temor, lo que genera el vencimiento automático de los plazos legales y priva al contribuyente de la posibilidad de presentar descargos o rectificar declaraciones con reducciones de multas por presentación espontánea. La contestación a un requerimiento formal debe ser precisa, sistemática y estructurada. No se deben aportar datos que no hayan sido expresamente solicitados, pero tampoco omitir documentación que aclare las inconsistencias detectadas por los algoritmos del fisco. Si el volumen de la documentación solicitada (como libros de comercio o archivos analíticos de cuentas bancarias) es difícil de recopilar, el contribuyente tiene el derecho formal de solicitar una prórroga. Esta petición debe ingresarse de forma digital antes del vencimiento del plazo original, exponiendo motivos fundados. ARCA suele conceder entre 5 y 10 días hábiles adicionales según la complejidad intrínseca de la fiscalización. Las multas requieren la substanciación de un sumario donde se garantice el derecho a ser oído. Las de carácter automático, como la falta de presentación de la declaración jurada en la fecha de vencimiento, se notifican directamente de forma electrónica. Para las multas materiales (omisión o defraudación), ARCA debe probar la conducta del contribuyente. Si el contribuyente regulariza su situación y conforma la pretensión fiscal en las primeras etapas del proceso, la Ley de Procedimiento Tributario prevé la reducción significativa de las sanciones monetarias, eximiendo al infractor de la escala máxima en caso de reconocimiento temprano de la deuda. El silencio frente a las comunicaciones formales de ARCA agrava severamente la condición jurídica del contribuyente: El fisco queda habilitado para determinar la deuda bajo sus propios criterios estimativos (Determinación de Oficio sobre base presunta). Caída inmediata en las categorías del Sistema de Perfil de Riesgo, lo que restringe el acceso a planes de pago, alícuotas diferenciales o certificados de exclusión. El desacato reiterado faculta al organismo a solicitar medidas cautelares judiciales (como embargos preventivos de cuentas bancarias). Los tributaristas coinciden en tres pilares operativos para el contexto actual de control digitalizado: El Domicilio Fiscal Electrónico permite asociar un correo electrónico personal y un teléfono celular. Configurar estas alertas evita que una notificación pase inadvertida durante semanas. Las respuestas a las fiscalizaciones electrónicas deben ser técnicas y concisas. Adjuntar archivos PDF legibles, ordenados cronológicamente y firmados por el profesional interviniente. Con la desaparición de los archivos físicos, las facturas electrónicas, los extractos bancarios y los contratos escaneados deben guardarse de forma ordenada por un período mínimo de 5 años (plazo general de prescripción de las acciones del fisco). Toda comunicación formal debe ingresar a través de tu Domicilio Fiscal Electrónico con clave fiscal. Si un inspector se presenta físicamente en tu domicilio o comercio, estás en tu derecho de exigirle su credencial oficial y escanear el código QR que posee para verificar en la web oficial del organismo si se trata de un agente autorizado en funciones activas. Una intimación es un reclamo directo para que cumplas con una obligación omitida o pagues una deuda ya determinada y firme (por ejemplo, saldos impagos de autónomos). Una fiscalización es un proceso de investigación activa donde el organismo analiza tu documentación contable y movimientos bancarios para verificar si tus declaraciones juradas reflejan la realidad económica verdadera. Por lo general, las fiscalizaciones electrónicas automatizadas otorgan un plazo de 10 días hábiles administrativos a partir del momento en que la notificación se considera perfeccionada en el Domicilio Fiscal Electrónico. El no cumplimiento en dicho término habilita al fisco a aplicar sanciones por infracciones formales. Sí, la Ley de Procedimiento Tributario permite solicitar prórrogas para la contestación de requerimientos. El trámite se realiza vía internet antes de que expire el plazo original, justificando de forma razonable los motivos por los cuales necesitás más tiempo para recopilar la información probatoria. Las multas formales se aplican por el incumplimiento de deberes administrativos u operativos (como no presentar una declaración jurada a tiempo o desatender un requerimiento). Las multas materiales se calculan sobre el impuesto dejado de pagar e implican la existencia de omisión o defraudación en la liquidación real del tributo. ARCA tiene la facultad de emitir la boleta de deuda e iniciar un juicio de ejecución fiscal. En esa instancia judicial, los agentes fiscales del organismo están facultados para trabar embargos preventivos sobre cuentas bancarias o activos financieros a través del sistema bancario, con el fin de garantizar el cobro de los tributos adeudados. Tené en cuenta que el cumplimiento en tiempo y forma de los deberes formales desarma la mayoría de las presunciones del organismo y asegura que las discusiones tributarias se mantengan en un terreno estrictamente técnico y encuadrado dentro de la ley.