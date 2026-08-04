Oficial | ARCA puede exigir este documento a los residentes fiscales en España con rentas en Argentina. Fuente: IA

Los residentes fiscales en España con rentas en Argentina que busquen acceder a los beneficios previstos por el convenio para evitar la doble imposición entre ambos países deberán cumplir un requisito fundamental: acreditar su residencia fiscal mediante un certificado emitido por la autoridad tributaria española.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció el procedimiento aplicable a los beneficiarios del exterior que pretendan utilizar las ventajas previstas en los convenios internacionales para evitar la doble imposición. La exigencia no depende de la nacionalidad ni del pasaporte, sino de la residencia fiscal y del tipo de renta alcanzada.

En consecuencia, quienes sean residentes fiscales en España y perciban determinadas rentas de fuente argentina podrán tener que presentar esta documentación para acceder al tratamiento tributario previsto en el convenio vigente entre Argentina y España.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)

¿Qué documento puede exigir ARCA para acceder a los beneficios fiscales?

La Resolución General 5855/2026 dispone que los beneficiarios del exterior que pretendan aplicar un convenio para evitar la doble imposición deberán acreditar su residencia fiscal mediante un certificado expedido por la autoridad competente del Estado donde tributan.

En el caso de España, el documento es el certificado de residencia fiscal emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Ese certificado constituye la prueba de que el contribuyente es residente fiscal español durante el período correspondiente.

Si el certificado no establece un plazo de vigencia, ARCA considera que mantiene su validez durante 12 meses desde su emisión. Además, cuando corresponda, deberá contar con la Apostilla de La Haya o con la legalización exigida por la normativa vigente.

¿Quiénes deben presentar este certificado ante ARCA?

La obligación no alcanza a todos los ciudadanos españoles ni a cualquier persona que posea bienes en Argentina. El requisito está dirigido a los beneficiarios del exterior que obtienen determinadas rentas de fuente argentina y desean aplicar el convenio para evitar la doble imposición suscripto entre ambos países.

Esto significa que el criterio determinante no es la nacionalidad, sino la residencia fiscal en España y la existencia de rentas alcanzadas por el convenio internacional.

Asimismo, el procedimiento también involucra a los sujetos pagadores de esas rentas y, cuando corresponda, a los agentes de retención, quienes deberán verificar que la documentación presentada cumpla con las condiciones establecidas por ARCA.

¿Por qué ARCA solicita este requisito?

Argentina mantiene convenios internacionales para evitar que una misma renta tribute dos veces, una en el país donde se genera y otra en el país donde reside fiscalmente el contribuyente.

Para aplicar esos beneficios, ARCA necesita comprobar que quien los solicita efectivamente tiene residencia fiscal en el otro Estado contratante. Por ese motivo, exige la presentación del certificado emitido por la autoridad tributaria correspondiente.

En caso de no acreditar la residencia fiscal mediante la documentación requerida, el pagador de la renta deberá aplicar el régimen tributario general previsto por la legislación argentina, sin considerar los beneficios contemplados en el convenio internacional.

¿Qué beneficios puede obtener un residente fiscal en España?

Oficial | ARCA puede exigir este documento a los residentes fiscales en España con rentas en Argentina. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El convenio para evitar la doble imposición entre Argentina y España busca impedir que una misma renta soporte una carga tributaria duplicada en ambos países.

Dependiendo del tipo de renta y de las condiciones previstas en el convenio, el contribuyente podrá acceder a un tratamiento fiscal específico, como alícuotas reducidas o reglas especiales para la determinación del impuesto.

Por ese motivo, acreditar correctamente la residencia fiscal mediante el certificado correspondiente resulta un paso clave para quienes pretendan aplicar los beneficios previstos por la normativa internacional y por el procedimiento establecido por ARCA. vigente.