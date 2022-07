Inflación "piso" del 80% y una drástica caída de la actividad económica: las proyecciones de Diego Bossio

El economista, ex diputado y miembro fundador de la consultora Equilibra, Diego Bossio, destacó que "la inflación es el principal problema que tiene la Argentina" ya que "que no solo repercute en el funcionamiento de la economía sino también en las variables sociales", y vaticinó para "el segundo semestre una drástica caída de la actividad económica".

Bossio, ex titular de ANSeS, señaló que desde la consultora esperan para este año "una inflación del 80% como piso" debido a que, dijo, "no hay indicios de un plan económico para bajar sustancialmente los niveles inflacionarios".

Déficit y falta de dólares

"Argentina tiene un déficit fiscal muy fuerte y no tiene suficientes dólares en sus reservas para sostener el tipo de cambio. Si bien la liquidación de divisas del agro fue récord, el Banco Central no pudo acumular reservas. Con lo cual, las perspectivas para estabilizar la economía y bajar la inflación no son las propicias", resaltó.

Apuntó además que "Argentina tiene 40% de pobres".

Y remarcó: "Hay que tener en cuenta que en cualquier contexto de inflación por encima del 30%, es imposible crecer. Por ende, si se mantiene el índice inflacionario y la falta de dólares, vemos para el segundo semestre una drástica caída de la actividad económica".

El acuerdo con el FMI

En declaraciones al canal CNN, Bossio también se refirió al acuerdo con el FMI y el comportamiento del Gobierno al respecto: "Si Argentina no hace nada no, va a poder cumplir con las metas del FMI. La ministra de Economía (Silvina Batakis) mencionó entre sus primeras medidas la cuestión fiscal. Pero hay un problema político muy serio, porque el Gobierno no tiene crédito con la sociedad".

Bossio mencionó en ese sentido que "el oficialismo viene de perder una elección legislativa, los niveles de aprobación sobre la imagen presidencial y la gestión de gobierno son muy bajos", y apuntó: "Las internas a cielo abierto del oficialismo no ayudan. A los problemas económicos se le suman los problemas políticos. Sin crédito con la sociedad es imposible que se pueda encarar un plan sustentable para cumplir con los objetivos".

"Durante el primer semestre, el gasto público fue muy expansivo, ni siquiera se cumplió con una meta de 2,5% de déficit fiscal. El nivel de reservas es muy bajo. El acuerdo con el FMI no trajo credibilidad ni confianza. El riesgo país de Argentina es muy similar al de Ucrania, un país que como sabemos está en guerra", añadió.

Finalmente, el economista reclamó: "Es necesario que los dirigentes políticos se pongan los pantalones largos y adviertan las serias dificultades que tiene Argentina. Eso implica tener la capacidad de llevar adelante acuerdos y reformas que ordenen la economía. Esperamos que aquellos dirigentes con mayor responsabilidad pongan lo mejor de sí para calmar esta situación de zozobra".