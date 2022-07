Deuda creciente, falta de dólares y desequilibrio macro: ¿qué puede hacer Silvina Batakis con la economía?

Tras lo que pareció un largo periodo de resistencia, Martín Guzmán renunció finalmente al Ministerio de Economía de la Nación el primer sábado de julio y generó una convulsión en el país, con el consecuente impacto en los mercados.

El escenario que dejó es complejo. Para el politólogo, Mario Riorda, los desafíos que enfrentan las nuevas autoridades de la cartera de Economía son los mismos que afrontó el funcionario saliente. "Todos, incluyendo los que el propio Guzmán había encarado con supuestas soluciones, como la segmentación de tarifas y el propio acuerdo con el FMI", asevera.

Por su parte, el economista Juan Carlos de Pablo pide primero no sobreestimar a Guzmán: "Tenía el cargo, tenía el título, pero no ejercía como ministro de Economía". Y aclara que el panorama político "queda tan debilitado como antes". Sobre el posible desempeño de la reemplazante, Silvina Batakis, afirma que "siempre hay que dar el beneficio de la duda". "¿Qué hay que mirar? Primero, si se la cree o no. Si cree que vino a rehabilitar el ‘cristinismo', estamos sonados; si dice ‘voy a evitar males mayores', es muy valioso lo que va a hacer. No se lo van a reconocer, pero no importa, es muy valioso".

Para Pedro Siaba Serrate, Head de Research & Strategy de Portfolio Personal Inversiones (PPI), la cartera de Economía debe encarar una estabilización del mercado de pesos: "La deuda en pesos no solamente posee importancia por la performance de los instrumentos, sino como herramienta para cubrir el programa financiero". Siaba Serrate opina que la sustitución de Guzmán por Batakis "no refleja un intento por mejorar las cuentas fiscales y acercarse nuevamente al plan con el FMI". "Así, las formas de ‘estabilizar' el mercado muy probablemente sean más grotescas", dice y destaca que el lunes siguiente a la designación de la nueva titular de Economía el Banco Central emitió unos $ 310.000 millones para sostener las cotizaciones en pesos . "Lo cual es poco menos de la mitad de lo que se había emitido hasta el momento para tal acción", resalta.

En tanto Héctor Paglia, de la consultora Mercados & Finanzas, coincide en que un problema clave de la economía argentina es la refinanciación de la deuda en pesos, pero apunta que este es "un síntoma". "El problema crucial es el déficit fiscal, que genera mayor emisión, porque no se puede financiar con deuda voluntaria debido a que los mercados de crédito en el exterior están cerrados, ni aumentando la presión tributaria, porque ya está llegando a un límite", describe. La alternativa -agrega- es la emisión, lo que se traduce en un incremento de la inflación, la cual, según las últimas proyecciones, superará el 80 por ciento.

Por su parte, Facundo Martínez, director de Macroview y economista del Ieral, de la Fundación Mediterránea, afirma que, además de la deuda en pesos, otro problema urgente de la macroeconomía está asociado con la falta de dólares, tanto en términos de flujo, como de stock.

Respecto de las posibilidades de crecimiento, Martínez admite que es difícil diferenciarlo de un "rebote". "La apertura de las actividades tras el cierre por la pandemia causó un rebote, pero se agota. A partir de ahora comienza una nueva historia, porque la Argentina enfrenta, desde el lado interno, la erosión en el poder de compra de los ingresos de la gente. Y, por otra parte, el freno de la inversión, sea lo que fuere que la motive, por ejemplo encontrar un destino al saldo en pesos", explica. Precisa que uno de los frenos a la decisión de inversión es la limitación a las importaciones.

En relación con las exportaciones, señaló que constituyeron la variable que más subió en los últimos meses "tanto por los precios, porque la Argentina exporta muchas commodities, como por las cantidades". Pero sobre su evolución, afirma que hay que aguardar el comportamiento de factores como el clima o la decisión de siembra del agro.