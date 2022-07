Alerta perfumes y cosméticos: precios 25% más caros y faltantes que preocupan

El sector de perfumería, cosmética e higiene está en alerta roja. Con demoras en la llegada de insumos importados, desconcierto de precios de reposición por el alza del dólar y producción afectada; ya se habla de posibles faltantes ahora y en fechas claves para el rubro como el Día de la madre. Aumentos de precios de más de 35% y lanzamientos demorados .

Como en todos los sectores productivos, las dificultades para acceder a dólares que traban las importaciones de productos terminados -pero también de insumos claves para la producción local- están afectando fuertemente a los fabricantes argentinos.

Ya hay un 15% de oferta de productos con faltantes y según la estimación del sector, la situación tiende a agravarse. El presidente de la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería (CAPA), Josué Quesada, dijo a El Cronista: "Estamos en un momento crítico. Tremendamente preocupados".

Según el empresario, dueño del laboratorio San Julien -que fabrica para sus marcas propias y para terceros-, "falta vidrio para los envases porque quedó solo una fábrica nacional, no hay cartulina para los packagings porque no se está entregando en forma regular, hay un aumento fuerte del precio de las materias primas importadas en dólares de más de 20%, el PET para los envases también subió un 20% y no sabemos a qué precios operar".

Sucede que, según explica Quesada, el sector se encuentra con proveedores que ofrecen vender materias primas a un dólar intermedio entre el contado con liquidación y el oficial, porque no creen que el oficial sea el valor que se vaya a sostener en 30 días.

Además, relata, se cortó la cadena de pago a proveedores y están trabajando casi 100% al contado y sin un precio concreto. Por lo tanto, "no sabemos a qué precio vamos a poder vender".

El impacto del desajuste cambiario más fuerte en el sector, lo sufren las pymes que no tienen el respaldo de una casa matriz que las financie desde el exterior como con el que cuentan las multinacionales.

Una de las consecuencias que ya se están viendo y que Quesada califica de "incomodas y desgastantes" son las complicaciones en las entregas de las propias fabricantes con sus clientes , como consecuencia de las dificultades de producción.

Por caso, Quesada cuenta que tenía previsto un lanzamiento para la marca de Guillermina Valdés que tuvo que postergarse porque no llegaron a tiempo los insumos necesarios para finalizarla. "Ya había habido una preventa y acordado un precio que ahora, dos meses después y con todos los cambios económicos y los aumentos en los costos que se fueron dando, va a costar al menos un 45% más de la previsión del precio que originalmente fijamos", dijo.

En el país, hay alrededor de 450 empresas dedicadas a la perfumería y cosmética. Cada compañía del sector produce entre 300 y 800 artículos, de los cuales un 15% no puede fabricarse actualmente por la falta de algún insumo.

El problema se agrava porque mientras tanto están consumiendo stock sin capacidad de reposición . "En nuestro, caso perdimos ventas por cerca de 35% por falta de esos productos que no pudimos fabricar por falta de abastecimiento fluido de insumos.

Hoy las empresas ya están pidiendo importaciones de volumen con miras a la producción que venderán en las fechas estrellas del sector en el corto plazo, como el Día de la madre o Navidad. Incluso, tradicionalmente los planes son a mucho más largo plazo. Sin financiación, acceso a dólares y autorizaciones para importar, hay pesimismo en que se llegue a esa meta.

De hecho, los productos y kits preparados para las fechas especiales como el Día de la madre, comienzan a venderse al menos 45 días antes. Hoy deberían estar en plena producción.

Precios de perfumería al consumidor

La empresa de Quesada, con los productos fabricados por San Julien y Arex Cosmética, avanza con los lanzamientos para los que sí llegaron, aunque no con poco esfuerzo. Acaban de lanzar la línea de cosméticos Be Secret que está lista, entre otras, pero el problema actual es la incertidumbre de a qué precio se deben vender.

En la primera quincena del mes, los aumentos en el sector de perfumería ya superaron el 25% , tanto para los productos importados como los nacionales. "Prevemos que se resienta el consumo porque por más de que haya aumentos salariales, siempre van detrás de los precios", explicó Quesada.

El efecto de la suba de los precios de la energía también impacta en los fabricantes y consecuentemente, se absorbe y en menor medida se traslada a precios.