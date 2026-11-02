Noviembre llegó con nuevos aumentos para los argentinos. Desde el domingo 1°, distintos gastos habituales sufrirán subas, con especial impacto en el transporte público y otros servicios que forman parte del presupuesto mensual de las familias.

Este mes habrá aumentos en colectivos, subte y prepagas, además de subas en peajes, luz, gas, agua, colegios privados y algunos alquileres.

La mayoría de las subas superará la inflación de septiembre, que fue de 1,9% según informó el INDEC.

Transporte y peajes

La Ciudad de Buenos Aires ya aplicó una suba de 3,9% en colectivos , subte y peajes . El porcentaje surge del esquema de actualización mensual, que toma la inflación medida por el Indec y le suma dos puntos porcentuales.

Así, en las 31 líneas exclusivas de la Capital, el boleto mínimo con SUBE registrada pasó de $ 920,48 a $ 956,38. El segundo tramo de viaje quedó en $ 1062,70.

El pasaje de subte, por su parte, subió de $ 1817 a $ 1887,86. Además, la red mantiene las bonificaciones decrecientes para los pasajeros frecuentes que realizan más de 20, 30 o 40 viajes por mes.

Las líneas de colectivos de jurisdicción provincial aplicaron un ajuste similar. La tarifa mínima con SUBE registrada, para recorridos de hasta 3 kilómetros, llega en noviembre a $ 1262,48 y el tramo de 3 a 6 kilómetros cuesta $ 1419,78.

Todos los aumentos de noviembre 2026: colectivos, subte, prepagas, alquileres y servicios

En cambio, las líneas nacionales que unen la Ciudad y el Conurbano mantendrán congelado el boleto. Esto se debe a un nuevo acuerdo entre el Gobierno Nacional y las empresas de colectivos que operan en el AMBA para aplacar esta suba con mayores susbsidios, acuerdo que se oficializó este lunes en el Boletín Oficial.

La misma lógica siguen los peajes de las autopistas porteñas: en la 25 de Mayo y la Perito Moreno, los autos particulares pagarán $ 4974,59 en horario normal y $ 7049,78 en hora pico.

En la autopista Illia, en los peajes Retiro II, Sarmiento y Salguero, los vehículos de dos ejes abonarán $ 2072,43 en la franja convencional y $ 2930,85 en hora pico durante noviembre. El sistema funciona sin barreras, con TelePASE como principal medio de pago.

Luz, gas y agua

Por su parte, la semana pasada el Gobierno oficializó mediante cuatro resoluciones publicadas en el Boletín Oficial los nuevos cuadros tarifarios de Edenor, Edesur, Naturgy BAN y Metrogas para noviembre 2026 . Las subas alcanzan a usuarios residenciales con y sin subsidio.

De esta forma, la electricidad aumentará un 3,57% en promedio en el AMBA. Para los usuarios residenciales sin subsidio de menor consumo (1R), el cargo variable en AMBA oscilará entre $ 1826,26 y $ 1870,51 por kWh.

El gas subirá un 2,17% en promedio a nivel nacional. Metrogas fijó un cargo fijo mensual de $4668,55 para los usuarios R1 sin subsidio de la Ciudad y de $ 5391,41 en el conurbano. Naturgy estableció $ 3826,95 para la zona norte bonaerense.

Todos los aumentos de noviembre 2026: colectivos, subte, prepagas, alquileres y servicios

Además, el Gobierno reglamentó la eliminación del régimen de Zona Fría. La medida afecta las facturas de gas en 94 municipios bonaerenses cuyos usuarios recibían descuentos por ese sistema.

En el caso del agua, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) actualizó el coeficiente K de 2.376,5912 a 2.432,5294. Con ese dato, la tarifa de AySA subiría entre 1,5% y 2% en el AMBA.

Esa actualización resulta independiente de la reforma tarifaria que AySA presentó ante el ERAS. La propuesta contempla aumentos promedio de 22,6% y todavía no tiene aprobación.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron sus ajustes a la Superintendencia de Servicios de Salud. Las cuotas subirán entre 1,4% y 3,1%, según la compañía, el plan y la región.

Medicus aplica un aumento de 2,95%; Sancor Salud, de hasta 2,88%; Omint, de hasta 2,75%; Swiss Medical y Hospital Italiano, de 2,3%; Galeno, de 2,2%, y OSDE, de entre 1,7% y 2,2%.

Las subas promedio del sector se ubican entre 2,2% y 2,3%. En algunos casos, la actualización alcanzará también a los copagos.

Colegios privados

El gobierno bonaerense autorizó subas de hasta 3% en colegios privados con aporte estatal para noviembre y otro 3% para diciembre. La actualización varía según el nivel educativo y el porcentaje de subvención de cada establecimiento.

En los colegios con 100% de subvención, la cuota de noviembre es de $ 39.210 para inicial y primario, $ 43.230 para secundaria, $ 49.850 para técnicas, agrarias y de arte, y $ 56.490 para el nivel superior.

Con 40% de subvención, los aranceles llegan a $ 177.340 en inicial y primario, $ 230.450 en secundaria, $ 263.740 en técnicas, agrarias y de arte, y $ 225.100 en el nivel superior.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) advirtió que las demoras en las autorizaciones dificultan cubrir costos salariales. La Ciudad de Buenos Aires no había definido un incremento para noviembre.

Alquileres

Los contratos con actualización trimestral por IPC aumentan 5,81%, el acumulado entre julio y septiembre. Así, un alquiler de $ 800.000 pasa a $ 846.480. Los cuatrimestrales suben 7,82% y los semestrales, 12,95%.

Estos porcentajes no rigen de forma automática para todos los contratos, ya que cada acuerdo define su índice y su periodicidad. Tras la derogación de la Ley de Alquileres, los contratos nuevos pactan libremente el mecanismo de actualización.

Los contratos que continúan bajo la ley 27.551 mantienen el ajuste anual por el Índice de Contratos de Locación (ICL), calculado entre las fechas correspondientes de cada acuerdo.

Los alquileres también aumentan MAZKO VADIM

Combustibles

Los combustibles podrían registrar subas por la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. El valor final depende de las decisiones tributarias y comerciales de las petroleras.