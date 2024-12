Inflación, dólar y actividad: a un año de gestión, cómo le fue a Milei en estos 10 puntos clave

Este martes 10 de diciembre, Javier Milei cumple un año desde su asunción como presidente. Durante estos 365 días, la actual administración llevó a cabo una serie de reformas y transformaciones profundas con el objetivo de mantener en orden las cuentas fiscales.

Además, con un dólar blue "estancado", una fuerte desaceleración de la inflación en los últimos meses y un riesgo país a la baja, el Gobierno avanza a paso firme para liberar definitivamente la economía y, dependiendo de diferentes cuestiones, eliminar el cepo cambiario en 2025.

Aunque, según un informe que publicó el Centro de Economía Política (CEPA), el Ejecutivo aplicó " un fuerte ajuste ortodoxo para ordenar algunas variables macroeconómicas -por ejemplo, el tipo de cambio (+118%)- con un costo social elevado".

Si bien remarcaron que hubo "una reducción sensible de los ingresos en términos reales", sostuvieron que " las principales variables macro parecen haber mejorado".

Cómo fue el primer año de Javier Milei, según el informe de CEPA

A modo ilustrativo, CEPA elaboró una minuciosa descripción del primer año de gestión del líder de La Libertad Avanza (LLA). En detalle, brindaron precisiones en torno a los siguientes 10 puntos clave:

Actividad económica

Sobre la actividad económica (EMAE-INDEC), los profesionales aseguraron que hubo una fuerte caída a principios de año, pero con una recuperación parcial a lo largo de los meses subsiguientes .

"El impacto de la devaluación, que licuó los ingresos de la población afectando el consumo, sumado al ajuste regresivo del gasto estatal, generaron una fuerte contracción de la economía", indicaron.

Se prevé que la caída interanual en septiembre alcance el 3,1%

En tanto, la actividad llegó en abril a su piso, ya que se ubicó en 4,4% por debajo de la medición desestacionalizada de noviembre 2023. Luego, remarcaron que se originó un rebote errático: la variación mensual desestacionalizada arrojó +0,7% en mayo, -0,1% en junio +2,7 en julio, +0,9% en agosto y una nueva retracción en septiembre (-0,3%).

De esta forma, proyectan que la caída interanual será de 3,1% -el Relevamiento de Expectativas de Mercados (REM) prevé una reducción del 3,6%-, aunque si se excluye al agro sería del 4,2%.

Por su parte, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+38,9%), Explotación de minas y canteras (7,1%) y Pesca (8,2%) fueron los únicos sectores con crecimiento en la comparación interanual acumulada . En tanto, Construcción (-19,5%), Industria (-12,4%) y Comercio (-10,8%) sufrieron las bajas más pronunciadas.

Inflación

De acuerdo al repaso del CEPA, "la devaluación inicial del 12 de diciembre fue acompañada de la desregulación de los precios de la economía: naftas, prepagas, alimentos, medicamentos".

Debido a ello, se aceleró significativamente la inflación: 25,5% en diciembre, 20,6% en enero y 13,2% en febrero. Luego, entre mayo y agosto, el índice de precios se estancó en torno al 4%, piso que rompió en septiembre (3,5%) y octubre (2,7%).

Asimismo, sostienen que hubo dos factores clave que explican el porqué de la desaceleración. Por un lado, la caída del consumo "le colocó un techo a los precios no regulados de la economía" y la pérdida de poder adquisitivo fue "el mayor límite al crecimiento de los precios de los bienes de consumo masivo como los alimentos y productos de cuidado".

En segundo término, el tipo de cambio incidió en este proceso de desinflación. "El Gobierno propuso un esquema rígido de devaluación mensual controlada de 2%, para anclar las expectativas, generando al mismo tiempo una apreciación acelerada del tipo de cambio ", indicaron.

Empleos y salarios

La caída de la actividad económica afectó considerablemente la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas. De acuerdo al estudio del CEPA, entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, se perdieron más de 261.000 puestos.

Según los datos que aporta la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el número decreció de 9.857.173 a 9.596.156 de empleados registrados. Aunque, desde que asumió Milei, existen ciertos sectores que generaron puestos de trabajo: Agro (+9.918), Minería (+754) y Pesca (+586).

Los salarios de los empleados públicos y no registrados "se estancaron"

En cuanto al poder adquisitivo, el análisis arrojó que los salarios sufrieron una fuerte caída en diciembre con la aceleración inflacionaria.

"Mientras que los registrados privados lograron recuperar parte de lo de perdido (se ubican 1,5% por debajo del poder adquisitivo de noviembre 2023), los públicos y los no registrados se estancaron, registrando una pérdida a septiembre de 16,1% y 20,1% , respectivamente, respecto del inicio del Gobierno", detallaron.

Jubilaciones y pensiones

Las políticas previsionales adoptadas por la administración de La Libertad Avanza (LLA) arrojaron un resultado claro: los jubilados y pensionados sufrieron una caída en su poder adquisitivo.

A través del DNU 274/2024, el Gobierno modificó la fórmula y dispuso que los aumentos impacten de forma mensual, tomando como referencia el último dato de inflación disponible (por ejemplo, para abril se consideró la inflación de febrero).

Además, a modo de recomposición por la inflación de enero (20,6%), el Ejecutivo otorgó en marzo un incremento excepcional de 12,5%. También, mantuvo "congelado" el bono de $ 70.000 para los beneficiarios que acceden a una jubilación mínima.

Según estimaron desde CEPA, el bono para jubilados debería ser de $ 135.000

"Si bien la fórmula atada a IPC permitió recuperar parte del terreno perdido el primer trimestre, la fórmula anterior (atada a salarios y recaudación), en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios", aseguraron.

En esa línea, los profesionales sintetizaron que " hubiera arrojado haberes 21% superiores a diciembre 2024 respecto de los que efectivamente serán con la fórmula de Milei ".

Sumado a ello, la mínima, con bono incluido, "sólo aumentó 61,2%" y, si se hubiera actualizado en la misma proporción, "el bono debiera ser en diciembre de $ 135.140".

Otro punto a tener en cuenta es la reciente eliminación de los medicamentos gratis para los afiliados, con ingresos mínimos, del PAMI. Para recibir el beneficio, tendrán que cumplir una serie de requisitos, realizar una serie de trámites (presentación de recetas) y aguardar por su debida aprobación .

Desregulaciones: DNU 70/2023 y Ley Bases

Luego de su asunción, Javier Milei emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia con más de 300 artículos, con el objetivo de " desregular amplios sectores de la economía argentina y el mundo del trabajo, junto con el desguace y la extranjerización del patrimonio nacional ".

Justaente, las medidas del DNU 70/2023 aplicaron ciertos beneficios a algunos sectores de la economía. A continuación, una serie de jemplos que brindó CEPA:

En el sector salud , las prepagas se vieron habilitadas a aumentar sus precios sin regulación (Belocopitt dueño de Swiss Medical entre tantos), por lo que los resultados arrojaron un aumento acumulado del 241% desde diciembre 2023 a diciembre 2024;

, las prepagas se vieron habilitadas a aumentar sus precios sin regulación (Belocopitt dueño de Swiss Medical entre tantos), por lo que los resultados arrojaron un aumento acumulado del 241% desde diciembre 2023 a diciembre 2024; La derogación de la ley de alquileres permitió a los propietarios pautar las condiciones que deseen: alquileres en dólares, actualizaciones mensuales, según la evolución cualquier índice público o privado, sin duración mínima, entre otras cuestiones (en septiembre de 2024, los precios aumentaron 13,2%, mientras que el IPC fue del 3,7%);

permitió a los propietarios pautar las condiciones que deseen: (en septiembre de 2024, los precios aumentaron 13,2%, mientras que el IPC fue del 3,7%); La liberalización de los controles en las góndolas de supermercados favorece a los grupos económicos que producen bienes de consumo masivo.

Además de la "motosierra" para mantener el superávit, el Gobierno también aplicó una serie de desregulaciones en ciertos sectores de la economía

Por otro lado, el Ejecutivo logró la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal a fines de junio. Entre otras cuestiones, se destacan:

La declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año, habilitando al Gobierno a modificar partidas y regulaciones sobre estos sectores Reforma laboral y desincentivos al registro de trabajadores: se eliminaron sanciones a empleadores por trabajo "en negro", se flexibilizaron las relaciones laborales y se habilitó la creación de fondos de cese laboral para que los propios trabajadores financien su indemnización. Impuestos: se restituyó el Impuesto a las Ganancias para alrededor de 800.000 personas, incorporando a la base imponible conceptos antes exentos como aguinaldo, horas extras, guardias médicas y ropa de trabajo. También se incrementaron los montos y escalas del monotributo. Blanqueo de capitales y rebajas para sectores ricos: el proyecto incluyó un blanqueo extremadamente laxo, con tasa 0% para montos hasta USD 100.000. Además, redujeron el Impuesto a Bienes Personales de 2,25% a 0,25%, y se garantizó la estabilidad impositiva por 15 años para quienes adhieran al Régimen Especial. Privatizaciones y debilitamiento del Estado: se habilitó la privatización total de empresas estratégicas como ENARSA, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE), Corredores Viales, y la privatización parcial de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica Argentina.

RIGI

Un aspecto fundamental en la Ley Bases es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Según el informe del CEPA, el Gobierno tiene como fin fomentar el ingreso de proyectos con un mínimo de u$s 200 millones de capital, con amplios beneficios tributarios y cambiarios y estabilidad fiscal por 30 años .

A raíz de ello, los sectores alcanzados por este régimen son forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. A continuación, algunos beneficios que ofrece son los siguientes:

Acceso a divisas : liberación progresiva del acceso a divisas para los inversores (20% el segundo año, 40% el tercero, y 100% a partir del cuarto).

: liberación progresiva del acceso a divisas para los inversores (20% el segundo año, 40% el tercero, y 100% a partir del cuarto). Rebaja impositiva : reducción de la alícuota de Impuesto a las Ganancias a 25%, eliminación de los derechos de exportación desde el tercer año, cómputo de impuestos como Débitos y Créditos compensatorio de Ganancias, y otorgan beneficios en IVA.

: reducción de la alícuota de Impuesto a las Ganancias a 25%, eliminación de los derechos de exportación desde el tercer año, cómputo de impuestos como Débitos y Créditos compensatorio de Ganancias, y otorgan beneficios en IVA. Estabilidad y resolución de controversias: garantiza estabilidad fiscal durante 30 años impidiendo cambios tributarios o cambiarios.

En tanto, según el análisis de los profesionales, la mayor parte de las inversiones anunciadas provienen de YPF. "De los seis proyectos que ingresaron al RIGI (u$s 7.920 MM), más de la mitad (u$s 5.720 MM) corresponden a YPF", señalaron. Además, el 70% de la totalidad de estas inversiones se encuentran localizadas en Vaca Muerta .

Superávit fiscal

Como parte de su meta fiscal, el Gobierno mantuvo el superávit y redujo el gasto considerablemente. En base a ello, los ingresos del Sector Público Nacional acumulan una caída de 6,8% -en términos reales- durante los primeros diez meses del año.

Además, el gasto público acumuló un recorte de 29,1% a octubre de 2024 . "Los ingresos cayeron, pero el derrumbe del gasto permitió el superávit", aclararon.

El Gobierno mantiene firme su postura de sostener el superávit en 2025

Ahora bien, la gran pregunta es sobre quién recayó ese ajuste. En los primeros diez meses, encabezaron el recorte:

Partidas de jubilaciones y pensiones (ajuste del 24,2%); Obra pública (ajuste del 23,6%); Prestaciones sociales (ajuste del 12,8%); Subsidios (ajuste del 12,7%); Salarios y otros gastos del Estado (ajuste del 12,6%).

Dólar y carry trade

Según el estudio, "el valor del tipo de cambio real multilateral se apreció en lo que va del año para llegar a los niveles de noviembre de 2023". Este proceso se originó debido al control del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre el dólar, con un crawling peg de 2% mensual.

" El gobierno pretendió (y pretende) sostener este tipo de cambio atrasado para evitar efectos sobre precios ", argumentaron. Además, los especialistas mencionaron que, entre julio y diciembre, "los dólares financieros mantuvieron un sendero estable a la baja", puesto que permitió el éxtio del carry trade .

En noviembre, la LECAP contra contra el dólar MEP rindió 9,4% en dólares, mientras que contra el dólar CCL 8,6% en dólares. "Ya se acumulan 5 meses consecutivos de carry trade con tasa en pesos", afirmaron.

Para el Gobierno, resulta importante sostener este nivel de rendimiento en los instrumentos de tasa fija en pesos, dado que les permite "contener la presión sobre la demanda de dólares a la par que garantiza la renovación de los vencimientos del Tesoro en pesos ".

Aspectos monetarios

A partir de diciembre de 2023, el Banco Central inaguró su política monetaria en base a tres ejes.

En primer lugar, dejó de renovar las LELIQs (instrumentos a 28 días) y redujo la tasa de interés de los pases (a 1 día). En segundo término, fomentó la migración de pasivos del BCRA al Tesoro.

Por último, la entidad financiera también dejó de renovar los pases y los reemplazo por las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez), emitidas por el Tesoro (pero manos del BCRA).

El BCRA prevé ampliar la base monetaria a 47,7 billones en 2026

Además, el Tesoro emitió los BOPREALES, un bono voluntario en dólares que podía comprar en pesos, siempre y cuando los interesados demuestren tener deuda comercial.

Sobre el cierre de julio, el BCRA presentó un nuevo esquema de política monetaria y fijó un límite máximo a la cantidad de dinero . El tope para la Base Monetaria Amplia (BMA) -sumatoria de la Base Monetaria, los pesos depositados por el Tesoro en el BCRA y las LEFI- es de $ 47,7 billones.

Por ende, la expectativa del Gobierno es que en el mediano plazo (2026), la base monetaria, por una expansión de la demana de dinero, alcance ese límite.

Deuda en moneda extranjera

En cuanto a la deuda en moneda extranjera, desde CEPA detallaron cuáles son los vencimientos que debe afrontar Argentina en los próximos años. "Es uno de los mayores desafíos de la economía de nuestro país", indicaron.

A modo de ejemplo, en 2025, excluyendo las Letras Intransferibles que el BCRA tiene en su poder, el Tesoro debe afrontar el pago de u$s 17.000 millones: u$S 8.900 millones corresponden a bonistas privados (Bonares y Globales), u$s 3.000 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses y u$s 5.100 millones a otros organismos de crédito.

En tanto, hacia el 2028, el total de vencimientos entre capital e intereses asciende a u$s 25.100 millones.