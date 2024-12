Cómo impacta la devaluación del real en importaciones y exportaciones: ¿vuelve el déficit con Brasil?

Mientras el bloque económico del sur, bajo la dirección pro tempore del presidente Javier Milei, fortalece el vínculo comercial con la Unión Europea (UE), la depreciación que sufrió el real que ha superado la histórica barrera de los 6 reales por dólar, enciende alertas en la balanza comercial con Brasil, el principal socio de la Argentina .

La moneda brasileña se depreció 6% el último mes y acumula una suba de casi 23% en lo que va del año, así, el tipo de cambio real bilateral entre Argentina y Brasil se ubica en valores mínimos desde 2015, y algo por arriba de los de 1999, evidenciando un nivel de apreciación del peso "considerable", advirtieron desde Abeceb.

La apreciación del peso frente al dólar genera un alivio inflacionario, pero perjudica severamente las exportaciones "mientras nuestro principal socio comercial, Brasil, está ganando competitividad producir en Argentina es cada vez más caro", explicó Miguel Ponce, analista de comercio internacional.

El especialista marcó que en los últimos dos meses, Argentina perdió el superávit comercial "que es la única fuente de ingresos de divisas genuinas", y anticipó que "es probable que se profundice la balanza negativa".

En cuanto al impacto, con la mirada en 2025, el informe de la consultora que dirige Mariana Camino, destacó que afectará los flujos comerciales en un año en el que se espera un "fuerte crecimiento de la economía argentina", que se recuperaría de dos años de recesión de la mano de mayor inversión, mayor competitividad externa, y un repunte del consumo atado al crédito privado y a la mejora del salario real.

Por eso, se espera un "mayor dinamismo importador" tanto a nivel agregado como de las importaciones provenientes de Brasil.

En ese sentido, en noviembre, en un contexto de fuerte recuperación del flujo comercial bilateral, Argentina mostró un déficit comercial con Brasil de u$s 81 millones, el quinto en el año, a partir de un total de operaciones por u$s 2.468 millones, que reflejan una suba de 27,9% respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado del año, se ha alcanzado un déficit de u$s 256 millones, una diferencia de u$s 4.513 millones con el déficit acumulado en los primeros once meses de 2023 (u$s 4.769), principalmente por la disminución de importaciones de soja (43%) y de energía eléctrica (6%).

"La reducción del impuesto PAIS a fin de año con un tipo de cambio local que se aprecia en términos reales mientras el real brasileño se ha depreciado significativamente reforzarán también la dinámica importadora", destacaron de Abeceb y explicaron que esto podría repercutir en el comercio bilateral, ya que l os bienes brasileños se abaratarían respecto a los argentinos, y viceversa, además de impactar en la competitividad del peso en general.

Así, según indica el informe, es posible que el saldo comercial sea más deficitario, al menos a principios de 2025. "Si bien es prematuro determinar si el real se mantendría tan depreciado o retornaría a valores menores, lo cierto es que las perspectivas financieras de Brasil serán un factor crucial a monitorear , especialmente si turbulencias en los mercados tuvieran repercusión en la actividad económica y por ende en el comercio".

Por el momento la consultora mantiene una expectativa de crecimiento económico moderado para Brasil, en torno a un 2% en 2025 luego de haber crecido un 3% esperado este año.

En tanto se proyecta una ampliación del déficit bilateral con Brasil de cara a 2025, que podría ascender a u$s 3.000 millones, luego de cerrar en torno a u$s 350 millones al cierre de este año.