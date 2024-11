Economía se ilusiona con u$s 25.000 millones: de dónde llegarán los fondos

Durante las últimas dos semanas, Argentina recibió u$s 2.000 millones del Banco Mundial. El organismo multilateral, con sede en Washington, aprobó el uso de esos fondos para ayudas sociales, en energía, transporte y prestaciones para sectores postergados.

El Gobierno confía en seguir recibiendo miles de millones de dólares desde los Estados Unidos. Se ilusiona con una asistencia de entre u$s 20.000 millones y u$s 25.000 millones, según deslizan -muy sigilosos, y en privado- los encargados de conseguir financiamiento para el país.

Los elogios del presidente electo estadounidense Donald Trump a Javier Milei alimentan las ilusiones oficiales. Hay expectativas puestas en esa relación por partida doble. Por un lado, para lograr un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde Estados Unidos talla como ningún otro país, y hasta una asistencia directa del Tesoro de ese país, como segunda instancia.

Las cifras que se barajan están por arriba de los u$s 20.000 millones y hasta u$s 25.000 millones. Allí se mezclan certezas con negociaciones. El Poder Ejecutivo ya se aseguró u$s 8.800 millones de organismos multilaterales. El resto -los otros u$s 15.000 millones- provendrían de alguna asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y -con menos chances- dólares del Tesoro estadounidense.

De todas formas, Trump asumirá la presidencia desde el 20 de enero de 2025. Si es que hay una ayuda con Argentina, la misma no será inmediata, y pasarán unos meses.

" La imagen de Milei en los círculos de poder de los Estados Unidos es muy buena . Se le atribuye haber implementado un ajuste económico histórico, llevando a la Argentina a un superávit fiscal inédito, y en tiempo récord", cuentan en organismos multilaterales de crédito. " El mundo financiero está fascinado con Milei. Pareciera que hay allí una voluntad para ayudarlo ", insisten.

Sin embargo, algunos exfuncionarios que negociaron programas de asistencia con el FMI moderan ese optimismo. "Está claro que Argentina está hablando con el FMI desde que arrancó este mandato. Pero el país le debe mucho al FMI (más que ningún otro) y el otorgamiento de un nuevo préstamo requiere el consentimiento de otros países (Alemania, Japón), lo que no será fácil", detallan conocedores de la trastienda en la capital estadounidense.

En sectores financieros se rumorea que el préstamo podría merodear los u$s 15.000 millones y llegar hasta u$s 20.000 millones.

La asistencia directa del Tesoro a un país fue un mecanismo que utilizó una administración estadounidense anterior -la de Bill Clinton- para socorrer a México en el "efecto tequila".

"Estados Unidos tiene mucho peso en el FMI. Si el presidente electo Donald Trump quiere dar una señal política de apoyo a Milei, habrá dinero", destaca un economista que llevó números argentinos ante las autoridades del Fondo. "Con respecto a la asistencia directa del Tesoro, Trump es lo opuesto a Clinton que era un ‘globalista' (promotor del libre comercio). No pareciera creer en esa clase de políticas", explican en una empresa estadounidense.

Tras el último viaje del ministro de Economía Luis Caputo a las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, hubo anuncios de financiamiento para el país por u$s 8.800 millones.

El Banco Mundial comunicó desembolsos por u$s 2.000 millones en las últimas semanas. Los primeros u$s 1.000 millones fueron para que Argentina pueda perfeccionar los mecanismos de subsidios a la electricidad y el transporte en los sectores vulnerables. Los siguientes u$s 1.000 millones fueron para un programa que apoya a madres y chicos de hasta 4 años y un nuevo plan Nacional de Alfabetización.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyará al país con u$s 2.400 millones durante este año para el sector público. El presidente del banco es Ilan Goldfajn. Este funcionario tuvo responsabilidad en acuerdos previos entre el FMI y Argentina desde septiembre de 2021 hasta noviembre de 2022.

El dinero que desembolsará el BID este año "incluye tanto operaciones ya aprobadas y en ejecución, como pendientes de ser sometidas a aprobación del directorio ejecutivo de la institución en lo que resta de año", según el Gobierno. Estos fondos serán destinados a fortalecer la protección social, mejorar la educación primaria, optimizar la gestión fiscal y ampliar el acceso a servicios energéticos esenciales, con un enfoque especial en los hogares más necesitados".

BID Invest, que auxilia al sector privado, también tendrá líneas de financiamiento por u$s 1.400 millones para los próximos dos años.

La Corporación Financiera Internacional (CFI), la ventanilla para empresas del Banco Mundial, destinará u$s 3.000 millones. Serán para minería, energías renovables, salud, la descarbonización de sectores difíciles de reducir como el acero y la aviación, y la financiación del comercio. Fue tras reuniones de Caputo y Pablo Quirno -secretario de Finanzas- con Makhtar Diop, director Gerente de CFI.