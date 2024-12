La extensa lista de funcionarios echados por Javier Milei en su primer año de gobierno

Javier Milei volvió a sacudir el avíspero este sábado al echar de la ARCA, exAFIP, a Florencia Misrahi. Un impuesto a los influencers que la funcionaria resolvió unilateralmente fue la gota que rebalsó el vaso, según se desprende del comunicado que luego difundió la Oficina del Presidente.

El despido de Misrahí, a quien reemplazará Juan Alberto Pazo, hasta hoy secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, y hombre de confianza de Luis Caputo, se suma a otro de alto perfil: el de Diana Mondino del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La canciller debió dejar su cargo al cierre de octubre luego de que la delegación argentina votara en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba en la Asamblea General de la ONU, donde se aprobó una resolución que pide poner fin al "bloqueo" a ese país.

Antes fue el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien dejó su puesto por "motivos personales", según explicó él mismo en redes sociales.

Lo cierto es que el despido o renuncia de funcionarios dentro de la administración libertaria ha sido una constante durante el primer año de gestión, a razón de uno cada 8 días si se consideran los más de 40 que abandonaron o fueron eyectados de sus cargos.

El ministerio donde hubo más bajas fue el de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello.

La renuncia del funcionario también motivó que dejen su cargo el entonces subsecretario de Políticas Sociales, Héctor Calvente; la subsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano, Lucía Raskovsky; y la subsecretaria de Políticas Familiares, Ana Marmora.

En la cartera de Sandra Pettovello fue desplazado, además. el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasín, y quien era titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio, Fernando Szereszevky.

Asimismo, Pettovello echó a la ex subsecretaria de Relaciones del Trabajo, Mariana Hortal Sueldo; el ex subsecretario de Trabajo, Horacio Pitrau; el ex secretario de la Coordinación de Legales y Administrativa, Maximiliano Keczeli; y el ex subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, Gonzalo Fortín, entre otros.

La de Santiago Posse fue la hasta ahora salida más resonante del Gabinete.

Un total de 12 bajas o, dicho de otra forma, el 25% del total de dimisiones dentro del Gobierno

Parece que fue hace mucho tiempo, pero salida más resonante dentro del gobierno sucedió hace solo cinco meses. Fue el 27 de mayo cuando Nicolás Posse dejó la jefatura de Gabinete. De larga amistad con el Presidente, Posse había sido el arquitecto de la campaña de Milei y del armado del Gabinete, por ello ocupaba el cargo más importante dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.

Lo reemplazó Guillermo Francos. quien a los pocos días dio de baja al por entonces secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología Alejandro Cosentino. Unos meses después, hizo lo propio con subsecretario de Deportes, Julio Garro, tras sus cuestionamientos a Messi y la Selección por los polémicos cánticos contra Francia durante la obtención de la Copa América.

Otra salida que hizo ruido fue la de Osvaldo Giordano, titular de ANSES, al cual le pidieron la renuncia luego de que su esposa votara en la Cámara de Diputados en contra de la Ley Bases.

La lista continúa con Flavia Royón, secretaria en el área de Minería que también ocupó el cargo de Energía durante la gestión de Alberto Fernández. Fue otra de las víctimas de la no aprobación de la Ley Bases en su primer paso por la Cámara Baja por su cercanía política al gobernador de Salta, Gustavo Saenz.

Otro de los despidos más importantes fue el del recientemente fallecido Guillermo Ferraro, exministro de Infraestructura, el cual salió del Gabinete luego de que se lo acusara de filtrar información de las reuniones que mantenía el pleno de ministros. El hecho ocurrió a fines de enero, pero se oficializó su salida en marzo. El área pasó a depender del Ministerio de Economía que conduce Luís Caputo.

También tuvo un fugaz paso por la gestión nacional Enrique Rodríguez Chiantore, en la Superintendencia de Servicios de Salud. Su salida fue una de las más polémicas porque afirmó "que se enteró por WhatsApp". Se produjo luego del primer paro de la CGT y él fue uno de los principales apuntados tras la medida de fuerza.

En otro de los puestos más importantes fue removido Marcelo Papandrea, quien era el titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), luego de que no ejecutara la orden de la Jefatura de Gabinete de remover una estructura ligada al gobierno anterior.

Uno cada 8 días. Un ritmo alocado en un gabinete "en revisión permanente" en el que nadie tiene el lugar asegurado salvo el "triángulo de hierro" que integran la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei, y el plenopotenciario asesor presidencial, Santiago Caputo.

Una mesa chica que impone una dinámica que, todo parece indicarlo, tendrás más salidas en los tres años que le restan al primer mandato de Milei.

