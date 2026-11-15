El relevamiento semanal de la consultora LCG dejó una señal de desaceleración en la tendencia acumulada de las últimas cuatro semanas.

La industria encontró en septiembre su mejor nivel de 2026, pero quedó debajo en la comparación interanual

Los precios de los alimentos y las bebidas volvieron a mostrar subas en las góndolas durante la segunda semana de noviembre, luego del respiro transitorio que habían generado los descuentos del CyberMonday en el arranque del mes.

Pero detrás de ese rebote puntual que revirtió la caída de los siete días previos, el relevamiento semanal de la consultora LCG dejó una señal de desaceleración en la tendencia acumulada de las últimas cuatro semanas.

En concreto, la canasta relevada aumentó 0,8% en la semana cerrada el miércoles 11 de noviembre, aunque el promedio móvil de las últimas cuatro semanas cedió 0,6 puntos porcentuales hasta ubicarse en el 1,4%.

El informe se dio a conocer apenas horas después de que el INDEC informara que la inflación minorista de octubre saltó al 2,2% mensual —su registro más alto en seis meses y por encima de lo que esperaban el Gobierno y las consultoras privadas—, con el rubro de alimentos y bebidas consolidando un ritmo del 2% por cuarto mes consecutivo (34,7% interanual).

En el detalle de la segunda semana de noviembre, la presión estuvo concentrada en bebidas e infusiones para consumir en el hogar, que treparon 3,2% y aportaron 0,46 puntos de incidencia, explicando más de la mitad de la inflación del período. Detrás aparecieron productos lácteos y huevos, con un incremento del 1,4% (0,19 puntos de incidencia), junto con azúcar, miel, dulces y cacao (1,3%) y aceites (0,9%).

El resto de los capítulos mostró movimientos bastante más moderados o directamente negativos. Condimentos y otros productos alimenticios subieron 0,5%, al igual que las frutas, mientras que carnes y comidas listas para llevar avanzaron 0,2% y los productos de panificación, cereales y pastas apenas subieron 0,1%. El único contrapeso llegó de la mano de las verduras, que retrocedieron 0,7% y restaron 0,06 puntos al nivel general.

Más allá de los promedios, el informe destacó una mayor quietud en los remarcajes diarios. Casi el 90% de la canasta mantuvo sus precios sin cambios durante la segunda semana del mes y las variaciones registradas exhibieron una menor dispersión y menos valores extremos en comparación con la primera semana de noviembre.

En el balance de las últimas cuatro semanas, el retroceso al 1,4% promedio estiró el sendero descendente desde el pico de 4,4% alcanzado a mediados de octubre, mientras que la variación punta a punta del período quedó en 1,2% .

En ese lapso de un mes, carnes (+1,2%, con 0,37 puntos de incidencia) y bebidas (+2,5%, con 0,36 puntos) explicaron algo más de la mitad de las subas acumuladas, seguidas por panificación (+2,2%) y lácteos (+1,7%). Condimentos encabezó las alzas porcentuales (5,8%), en tanto que aceites (-0,6%) y azúcar y dulces (-0,5%) cerraron en terreno negativo.

Para contextualizar el salto de octubre y lo que viene, un reporte paralelo de la misma consultora atribuyó el 2,2% del mes pasado principalmente a los bienes estacionales (5,5%, impulsados por verduras e indumentaria) y a los regulados (2,9%, con fuerte peso del gas y la quita de subsidios).

La inflación núcleo, en cambio, bajó de 1,7% a 1,5% y tocó su menor marca en 15 meses, un dato que LCG valoró antes de proyectar un cierre de año estabilizado apenas por debajo del 2% mensual (31% acumulado a diciembre).

De todos modos, la consultora advirtió que la meta oficial de perforar y llegar al 1% mensual en los próximos meses será “difícil de alcanzar”, aun con ancla cambiaria y una actividad tibia, ante eventuales efectos de segunda ronda por las tarifas y posibles tensiones en el mercado de cambios en la previa electoral.