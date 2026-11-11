El consenso de los analistas advierte que el índice general sintió el impacto de los bienes estacionales y de los precios regulados.

Tras la histórica visita del Papa a la Argentina, la agenda pública vuelve a enfocarse de lleno en lo que sucede en materia económica y política en el país. En este escenario, el Gobierno enfrentará este jueves una nueva prueba de fuego cuando se difunda la cifra oficial de inflación correspondiente a octubre.

Para el equipo económico, mantenerse por debajo del 2% resultaría un factor determinante para consolidar la narrativa de desinflación sostenida. Y las proyecciones de las consultoras privadas respaldan el optimismo oficial.

Según los relevamientos de los principales actores de la City, en el décimo mes del año el costo de vida se ubicó en un rango que va del 1,7% al 2,1%. De confirmarse estas estimaciones, la variación interanual continuaría su sendero descendente, consolidándose en torno a la zona del 30% al 32%.

El consenso de los analistas advierte que, si bien la inflación núcleo se mantiene contenida en sus niveles más bajos del año, el índice general sintió el impacto de los bienes estacionales —con fuertes saltos en productos frescos— y de los precios regulados, impulsados por ajustes puntuales en los servicios públicos.

EcoGo

El relevamiento de EcoGo arrojó un alza del 2,1% mensual para el nivel general, con una medición interanual que alcanzó el 32,8%.

Según el informe de la consultora, la dinámica evidenció una brecha entre la tendencia de fondo y los factores coyunturales : si bien la inflación núcleo se mantuvo en un 1,7%, el índice fue traccionado por los rubros regulados (3,1%) y estacionales (3,7%).

Un factor clave para explicar el número de octubre fue el rubro “Vivienda y servicios” (3,4%), fuertemente impactado por la modificación de la Ley de Zona Fría, que acotó los subsidios al gas residencial y generó un encarecimiento del 12% a nivel nacional.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó un alza del 2,5% .

Agencia NA

Analytica

La consultora Analytica proyectó que el nivel general de precios cerrará con una suba mensual del 2,0% durante octubre.

En su monitor enfocado en la canasta básica, determinaron que el rubro de Alimentos y bebidas arrojó un incremento promedio del 2,5% en las últimas cuatro semanas.

Al igual que otras firmas, advirtieron el fuerte peso de los estacionales sobre el changuito: las verduras saltaron un 8,8% en el mes y las frutas un 2,9%. En el otro extremo, las categorías que mostraron mayor moderación fueron aguas, gaseosas y jugos (+1,1%) y pescados y mariscos (+0,8%).

800

C&T Asesores Económicos

Por su parte, el sondeo de C&T para la región del Gran Buenos Aires (GBA) presentó un incremento del 1,9% mensual en octubre, coincidiendo exactamente con el registro que habían medido en septiembre.

La firma destacó que el comportamiento del mes estuvo fuertemente influenciado por los productos estacionales: las verduras treparon un 7% y las frutas un 4%, acompañadas por los componentes ligados al turismo producto del fin de semana largo y los aumentos habituales en indumentaria por el cambio de temporada.

En contraste, midieron una inflación núcleo que se redujo levemente al 1,8% y un rubro de Vivienda más sosegado gracias al freno en los aumentos de electricidad y expensas. Para la firma, si el INDEC convalida estos números, la inflación de doce meses (32,8%) sería la menor desde abril.

Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF)

La medición del Centro de Estudios Económicos de OJF se posicionó en la parte más baja del consenso, ubicando la inflación de octubre en apenas 1,7% mensual y en 30,4% en la comparación interanual.

El dato más alentador de este estudio radicó en el comportamiento de la inflación núcleo, que avanzó tan solo un 1,3%. En cuanto a las aperturas que empujaron el IPC hacia arriba, Ferreres destacó a Vivienda (2,6%), Bienes varios (2,5%) y Transporte y comunicaciones (2,1%).

Los estacionales, en sintonía con las demás proyecciones, escalaron un 3,0% mensual, mientras que los regulados subieron un 2,1%. Para el rubro Alimentos y bebidas, calcularon un modesto incremento del 1,2%.

Libertad y Progreso

La inflación de octubre 2026 según el IPC de Libertad y Progreso subió a un ritmo de 1,8% mensual, marcando una desaceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto del dato de septiembre del INDEC, que cerró en 1,9%.

Con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 25,9%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 32,7%, 0,7 p.p. por debajo del 33,4% registrado en septiembre.