La suba de precios del mes pasado se vio impulsada por aumentos por encima del promedio en 'Alimentos y bebidas no alcohólicas' (30,4%) y en 'Transporte' (30,4%).

La evolución de los precios de los alimentos volvió a mostrar una señal de alivio en el comienzo de noviembre. Después de ocho semanas consecutivas de aumentos, el rubro registró una baja en la primera semana del mes, en un relevamiento que, sin embargo, estuvo condicionado por las promociones comerciales del CyberMonday.

Según el último informe de la consultora LCG, los precios de alimentos y bebidas cayeron 0,2% en la primera semana de noviembre. El retroceso interrumpió una secuencia de ocho semanas con variaciones positivas y llevó a 2% el promedio de aumento de las últimas cuatro semanas, una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

La consultora advirtió que la baja estuvo explicada en buena medida por las ofertas del CyberMonday. El relevamiento se realiza mediante web scraping, por lo que las promociones publicadas en las páginas de los supermercados pueden incidir en los precios registrados. LCG señaló que el sesgo negativo de las variaciones semanales pudo responder, en gran medida, a ese evento comercial.

Qué pasó con los precios de los alimentos en noviembre

El comportamiento de los distintos rubros mostró diferencias. Las mayores bajas se registraron en bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con una caída de 1,7%; frutas, con 1,4%; verduras, con 1,1%; y productos de panificación, cereales y pastas, con 0,8%.

En sentido contrario, los aceites aumentaron 4,6% en la semana, mientras que los productos lácteos y huevos subieron 0,7% y las carnes, 0,5%. También registraron incrementos las comidas listas para llevar (0,3%) y los condimentos y otros productos alimenticios (0,1%).

Al medir la incidencia de cada categoría sobre el resultado general, las bebidas fueron el rubro que más contribuyó a la baja, con 0,24 puntos porcentuales negativos. Le siguieron los productos de panificación, cereales y pastas (-0,12 puntos), las verduras (-0,09) y las frutas (-0,06).

Las subas de carnes y lácteos compensaron parcialmente ese efecto: aportaron 0,14 y 0,09 puntos porcentuales, respectivamente.

La carne explica una cuarta parte de la inflación de las últimas semanas

Más allá del resultado puntual de la primera semana de noviembre, el promedio de las últimas cuatro semanas mostró que las carnes siguieron teniendo un peso importante en la evolución de los precios. Según LCG, ese rubro acumuló un aumento promedio de 1,7% en ese período y explicó 0,53 puntos porcentuales de la variación total, equivalente a cerca de una cuarta parte del indicador.

En ese mismo lapso, los mayores incrementos se observaron en condimentos y otros productos alimenticios (5,9%), bebidas e infusiones para consumir en el hogar (2,5%), verduras (2,4%) y productos de panificación, cereales y pastas (2,3%). Los lácteos y huevos subieron 2,1%.

En cambio, los aceites registraron una baja de 0,9% en el promedio de las últimas cuatro semanas. El resultado general para ese período fue de 2%.

Qué anticiparon Ferreres y el REM para octubre

La medición de LCG sobre la primera semana de noviembre llega después de que otros relevamientos privados estimaran una inflación general inferior al 2% para octubre.

La consultora Ferreres calculó una suba de precios del 1,7% durante ese mes, con un incremento de 1,2% en alimentos y bebidas.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó en 1,8% la inflación esperada por los analistas, una décima por encima de la proyección del informe anterior.