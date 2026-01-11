Se despide el IPC: cómo será la nueva metodología de inflación y su impacto en el dólar

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el próximo martes el último dato de inflación de 2025, correspondiente a diciembre. De acuerdo a los datos preliminares de un grupo de consultoras privadas, el guarismo oscilaría en torno al mismo valor de noviembre y el segundo año de mandato de Javier Milei terminaría con un IPC anual cercano al 30%.

En cuanto al posible porcentaje, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) proyectó una variación de 2,3% para diciembre, lo que representa una suba de 0,2 puntos porcentuales con respecto a la medición anterior.

Asimismo, quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron una inflación de 2,4% para el último mes del año (+0,1 p.p. con relación al último REM).

Inflación de diciembre: qué esperan para el último mes del año las principales consultoras

Analytica

Durante la quinta semana de diciembre, la firma dirigida por Ricardo Delgado observó un movimiento del 0,6% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. En ese sentido, el promedio de cuatro semanas se ubicó en 3,3%.

“Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,6% durante diciembre”, señalaron en su última actualización. Frutas fue el rubro que tuvo mayores subas (+7,8%), seguido de carnes y derivados (+5,4%).

Al analizar el panorama de los próximos meses, Delgado sostuvo que es poco probable que el IPC mensual comience con un “1 adelante” al menos hasta después de marzo, por lo que prevé un primer trimestre con un promedio de dos puntos por mes.

“Quizás a partir de la segunda mitad del año, la inflación pueda empezar a acercarse y a consolidarse en el 1 para a partir de allí mostrar algún número que empiece con 0″, indicó.

En este contexto, Delgado calificó como “inalcanzable” el número del 10,1% establecido en el presupuesto nacional. “Va a estar en torno al 20-22%”, aseguró.

Identificó dos factores que le pondrán un freno a la desinflación en el corto plazo: el comportamiento de las nuevas bandas de flotación y los ajustes de servicios públicos y de tarifas. “Pensemos que además va a estar la nueva medición del INDEC, con un componente mayor en servicios que en bienes, a diferencia de hoy, y eso también va a impactar”, añadió.

Orlando Ferreres & Asociados

Por el lado de Orlando JF y Asociados, registraron un aumento del 2,5% en diciembre y la suba de precios interanual finalizaría en 30,6%.

“Por otra parte, la inflación núcleo avanzó a un ritmo mensual de 2,8%, marcando un aumento de 27,4% anual”, mencionó el informe que releva de forma diaria más de quince mil precios de bienes y servicios del Gran Buenos Aires.

En cuanto a los principales rubros, Transporte y comunicaciones, Bienes varios y Salud encabezaron las subas del mes, registrando un alza mensual de 5%, 3,4% y 2,4% respectivamente, seguidos por Vivienda y Alimentos y bebidas, que presentaron una variación de 2,3% y 2,2% respectivamente.

En cuanto a los bienes y servicios estacionales , la variación registrada fue de -1,3% mensual, mientras que los Regulados subieron 3,4% mensual.

LCG

Por su parte, la consultora a cargo de Javier Okseniuk señaló que la quinta semana de diciembre terminó con un incremento del 0,6%. Sobre la base de esta cifra, el análisis precisó que “en las últimas 4 semanas la inflación promedio se desaceleró a 2,7% mensual”.

En cuanto al IPC general, Florencia Iragui, de LCG, estimó un alza en torno al 2,5% para el último mes del 2025. De todas formas, aclaró que este número no responde solo al rubro de alimentos y bebidas, sino que fue motorizado “por la estacionalidad propia de las fiestas”, sumado a una inercia “que se viene arrastrando en los últimos meses”.

Si bien todas las categorías presentaron aumentos semanales, el factor determinante continuó siendo la suba de la carne. Con un alza semanal del 1%, este producto explicó por sí solo el 93% del incremento total del período en estudio. Panificación, cereales y pastas (1,4%) y Aceites (1,3%) también registraron movimientos por encima del promedio.

En lo que respecta a la evolución mensual, tres rubros superaron el 1,7% promedio. De nuevo, la categoría Carnes fue el principal factor de presión, con un incremento 3 veces mayor al promedio (5,1%). Los continuos aumentos de este producto explicaron la totalidad del índice mensual, señaló LCG. Atrás de esta se ubicó Frutas (3%) y Azúcar, miel, dulces y cacao (2,6%).

De acuerdo con Iragui, 2025 cerraría con un IPC anual medido diciembre contra diciembre del 31%. Sin embargo, advirtió que el número parece haberse “estancado” en torno al 2% mensual, un porcentaje que califica como “difícil de romper”. Bajo este análisis, Irragui entiende que durante al menos los primeros seis meses de 2026, el índice de precios se mantendrá en ese rango.

Una resistencia que condicionará el esquema cambiario, ya que las bandas para el valor del dólar se moverán en esa misma proporción. “De esta manera, los futuros de dólar se encuentran dentro del esquema de bandas en los próximos meses”, comentó. Una tendencia que, según Iragui, “si se traduce en el valor de dólar spot de cada mes implicaría que el tipo de cambio se mantendría dentro del esquema sin necesidad de intervención del BCRA”.