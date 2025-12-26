El Gobierno tiene en claro que uno de sus objetivos a nivel parlamentario, además del Presupuesto 2026, es el denominado “Principio de Inocencia Fiscal”, un proyecto de ley que busca fomentar la repatriación de los dólares que están “debajo del colchón”.

La administración del presidente Javier Milei ya había presentado a mediados de mayo, luego de un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Economía, el Banco Central (BCRA)y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos“.

La iniciativa no avanzó de la manera que esperaba el Ejecutivo, aunque ahora la diferencia está en que, a través del Congreso, buscan otorgar seguridad jurídica al contribuyente.

Al respecto, una de las preguntas más frecuentes es cuánto dinero tienen los argentinos por fuera del sistema financiero. Hace algunas semanas, en un evento de la Fundación IEB, el ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que los ahorros de los ciudadanos oscilan en u$s 200.000 millones .

Ahora, tras el último informe sobre la “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa”, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se dio a conocer el stock de dólares fuera del sistema formal.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, marcado por una alta tensión cambiaria en la antesala a las elecciones del 26 de octubre, los dólares que los argentinos guardan “debajo del colchón” alcanzaron los u$s 253.919 millones. La cifra equivale a casi seis veces las reservas brutas (u$s 43.014 millones) que tiene el Banco Central .

Los argentinos tienen poco más de u$s 250.000 millones en los "colchones"

El número que difundió el organismo estadístico se encuentra en el apartado “Otra inversión”, donde se contemplan no solo los billetes estadounidenses, sino también otro tipo de divisas .

El ahorro informal es una práctica extendida en Argentina desde hace años. La presión tributaria y los controles financieros son dos factores que empujaron a los ciudadanos a atesorar sus dólares físicos por fuera del sistema financiero.

Según el INDEC, si a esa cifra se le suma el dinero que los argentinos guardan en cajas de seguridad y cuentas declaradas en el exterior, el monto asciende a u$s 276.175 millones, es decir, u$s 5.614 millones más que en el segundo trimestre .

Inocencia fiscal: los detalles del proyecto que busca atraer a los “dólares del colchón”

Régimen Penal Tributario

El proyecto de ley modifica los montos mínimos a partir de los cuales una conducta podría ser considerada un “delito tributario”:

Evasión simple : el umbral pasaría de $ 1,5 millones a $ 100 millones (cambio en el primer párrafo del artículo 1° del Régimen Penal Tributario).

Evasión agravada : el umbral pasaría de $ 15 millones a $ 1.000 millones (cambio en el inciso a) del artículo 2° del Régimen Penal Tributario).

Facturas apócrifas: el umbral pasaría de $ 1,5 millones a $ 100 millones (cambio en el inciso d) del artículo 2° del Régimen Penal Tributario).

Además, el contribuyente podrá evitar la denuncia penal (extinción de la acción penal) si abona el total de la deuda e intereses o, en caso de haberse iniciado el proceso penal, mediante el pago adicional del 50% del monto adeudado dentro de los treinta días hábiles posteriores a la imputación.

Procedimientos fiscales

La propuesta introduce una serie de modificaciones en cuanto a los procedimientos administrativos y los plazos de prescripción tributaria previstos en la Ley 11.683.

Las claves del proyecto que busca "tentar" a los "dólares del colchón"

En ese marco, se propone reducir el plazo general de prescripción para aquellos contribuyentes que presenten en término sus declaraciones juradas y no registren discrepancias sustanciales con la información del fisco .

A continuación, los principales cambios que plantea la iniciativa oficial:

Multas : se actualizan los montos (por ejemplo, de $ 200 a $ 220.000 y de $ 400 a $ 440.000).

Prescripción: cinco años para contribuyentes inscriptos (general), tres años para contribuyentes inscriptos -si la declaración es presentada en término y sin discrepancias significativas- (reducida) y diez años para no inscriptos.

En cuanto a las multas, el proyecto prevé que los montos se actualicen automáticamente por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) a partir del 1° de enero de 2027.

Ante las críticas de los especialistas en tributación, vinculadas al endurecimiento de las “multas automáticas”, el ministro Caputo aseguró que ARCA trabajará para brindar una nueva alternativa y prometió una solución menos “inflexible” para quienes presenten sus declaraciones juradas.

“En vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles. ⁠Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa" , señaló en su cuenta de X.

Régimen Simplificado de Ganancias

El régimen simplificado de Ganancias se destinará a personas humanas y sucesiones indivisas -residentes en el país- con ingresos de hasta $ 1.000 millones y patrimonio inferior a $ 10.000 millones.

Bajo este esquema, el contribuyente podrá aceptar el efecto liberatorio total del impuesto y la presunción de exactitud, salvo que se detecten discrepancias graves o documentación apócrifa.