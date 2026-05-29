La inflación en España se mantiene en el 3,2% y Arcadi España celebra la estabilidad: “El Gobierno está funcionando”. Fuente: Shutterstock

La inflación en España se mantuvo en el 3,2% en mayo, el mismo nivel registrado el mes anterior, en un contexto marcado por la guerra en Irán, la volatilidad energética y el encarecimiento del transporte y el ocio. El dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) fue difundido este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Gobierno defendió que las medidas económicas aplicadas durante los últimos meses permitieron amortiguar el impacto internacional sobre los precios y el poder adquisitivo. El ministro de Hacienda, Arcadi España, aseguró que España logró “contener el impacto de la guerra ilegal de Irán” gracias al paquete de ayudas desplegado por el Ejecutivo.

Al mismo tiempo, el euríbor encadenó su tercera subida consecutiva y alcanzó el 2,804%, su nivel más alto desde septiembre de 2024. El aumento vuelve a presionar las cuotas de las hipotecas variables y genera preocupación sobre nuevas subidas de tipos en la eurozona.

La inflación en España se mantiene en el 3,2% y Arcadi España celebra la estabilidad: “El Gobierno está funcionando”. Foto: Archivo

La inflación en España se mantiene en el 3,2% pese a la guerra en Irán

La inflación en España se mantuvo en el 3,2% en mayo, según el dato adelantado publicado por el INE. El organismo explicó que el transporte y las actividades recreativas impulsaron los precios al alza, aunque el abaratamiento del vestido y el calzado compensó parcialmente esa subida.

El Ministerio de Economía sostuvo que la estabilidad de la inflación “confirma que el plan de respuesta del Gobierno está cumpliendo su objetivo principal”, que es “amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares”.

En ese contexto, Arcadi España defendió el papel de las energías renovables y aseguró que “el 60% de la electricidad en España viene de fuentes renovables”. Según explicó el ministro, esa situación hace que el país esté “más preparado que otras economías para afrontar los retos que tenemos y el colapso que está llevando algún mercado como el del petróleo, la guerra en Irán”.

El titular de Hacienda también afirmó que “frente al ruido y la furia” que se han visto estas semanas, España “en términos económicos está avanzando”. Además, sostuvo que “nuestras constantes económicas vitales funcionan, y funcionan mejor que otros países”.

El euríbor sube por tercera vez y encarece las hipotecas variables

Mientras la inflación en España se mantiene estable, el euríbor volvió a subir y cerró mayo en el 2,804%. El indicador hipotecario registró así su tercera subida consecutiva en medio de las tensiones geopolíticas y del temor a nuevas presiones inflacionarias derivadas del conflicto en Irán.

El aumento tendrá un impacto directo sobre miles de hogares con hipotecas variables. Según los cálculos difundidos este viernes, una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un interés de euríbor más 1% sufrirá un incremento cercano a los 700 euros anuales.

En el caso de préstamos de 300.000 euros, el encarecimiento rozará los 1400 euros anuales. Los analistas consideran que el conflicto energético y la evolución del petróleo serán determinantes para la evolución del indicador durante los próximos meses.

El analista de XTB Javier Cabrera explicó que el euríbor vivió un mes “volátil” por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y por la “manera errática de negociar” del presidente estadounidense, Donald Trump.

Europa teme una inflación superior al 6% si empeora la crisis energética

Las advertencias sobre el impacto económico del conflicto en Oriente Medio no llegan solo desde España. El gobernador del Banco de Italia, Fabio Panetta, alertó este viernes que la inflación en la eurozona podría superar el 6% en el peor escenario derivado del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Panetta aseguró que la crisis modificó “dramáticamente” el escenario económico global y elevó los riesgos sobre el crecimiento y la estabilidad de precios. También consideró “improbable una pronta normalización” de las cotizaciones del petróleo y del gas.

El gobernador italiano advirtió sobre el riesgo de una espiral entre salarios y precios. “Hay que evitar una espiral ascendente entre precios y salarios porque, una vez que comience, sería perjudicial y costoso eliminarla”, afirmó.

Además, señaló que una prolongación del conflicto podría restar “un punto porcentual al crecimiento en el bienio 2026-2027”. En ese escenario, el Banco Central Europeo podría verse obligado a endurecer nuevamente su política monetaria.

Qué medidas siguen vigentes para contener la inflación en España

El Gobierno confirmó que desde el 1 de junio comenzará la retirada gradual de algunas medidas fiscales aplicadas para contener la inflación en España, especialmente sobre electricidad y energía.

Sin embargo, seguirán vigentes hasta el 30 de junio varias ayudas y reducciones fiscales vinculadas a carburantes, gas y electricidad. También continuarán activos los descuentos reforzados del bono social eléctrico.

Entre las medidas que seguirán en vigor se encuentran:

IVA reducido sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes.

Tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos.

Ayudas para agricultores y transportistas.

Bono social eléctrico reforzado para consumidores vulnerables.

Medidas fiscales sobre la producción energética.

El Gobierno insiste en que la apuesta por las renovables y la “soberanía energética” permitió mantener “contenidos los precios de la electricidad” pese a la volatilidad internacional.

La inflación en España se mantiene en el 3,2% y Arcadi España celebra la estabilidad: “El Gobierno está funcionando” Foto: EFE

La inflación subyacente también vuelve a subir

La inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, aumentó una décima en mayo y se situó en el 2,9%.

El dato refleja que las presiones sobre los precios siguen presentes incluso más allá de la energía. En tasa mensual, los precios subieron un 0,1% respecto a abril y encadenaron cuatro meses consecutivos de incrementos.

Los datos armonizados para la comparación europea también mostraron una aceleración. El IPCA se ubicó en el 3,6%, una décima más que el mes anterior.

El INE publicará el próximo 12 de junio el dato definitivo de inflación junto con el detalle completo por componentes. Hasta entonces, los mercados seguirán atentos a la evolución del petróleo, al conflicto en Irán y a las próximas decisiones del BCE.